Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Заступник директора поліклініки просив змінити йому цілодобоий домашній арешт на м'якіший запобіжний захід, не пов'язаний із обмеженням у пересуванні.

Прокуратура заперечувала проти пом'якшення запобіжного заходу.

"Суд, заслухавши доводи сторін, підтримав позицію сторони обвинувачення та відмовив підозрюваному у задоволенні клопотання", - йдеться у повідомленні.

Трагедія біля укриття в Києві

У ніч на 1 червня Росія здійснила масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним із укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети перед зачиненим входом до укриття загинуло троє киянок: дві дорослих жінки та неповнолітня дівчина.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, доручивши перевірити всі укриття в Україні, в тому числі всі у столиці. Столична влада заявила, що відтепер всі сховища у місті будуть постійно відчинені.

3 червня Голосіївський райсуд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт фігурантів справи зачиненого укриття - директора поліклініки №3 Деснянського району Олега Шугалевича і заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації Ірину Алєксєєнко. Шугалевича звинуватили в тому, що він не проконтролював роботу укриття.

Охоронця закладу Вадима Мишкина - єдиного, хто визнав свою провину - відправили до СІЗО на 2 місяці.

КМДА заявила, що укриття в Києві планують обладнати автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу і пообіцяла встановити модульні залізобетонні об'єкти захисту.

10 червня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін після перевірки всіх укриттів столиці заявив, що лише 15% із них придатні до використання.

Водночас ДСНС повідомила, що в Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів - близько 63 тис. об'єктів, із яких близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.

21 червня Голосіївський райсуд Києва відправив директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, підозрюваному в службовій недбалості у справі закритого під час обстрілу укриття, під цілодобовий домашній арешт на два місяці.

Мер Києва Віталій Кличко розкритикував запобіжний захід Ткачуку, заявивши про "шквальну кампанію з дискредитації столичної влади" та особисто міського голови.