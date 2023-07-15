Загибель людей біля зачиненого укриття: заступника директора закладу залишили під домашнім арештом
Голосіївський райсуд Києва відхилив клопотання щодо пом'якшення запобіжного заходу для підозрюваного у кримінальній справі про загибель людей через зачинене укриття
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Заступник директора поліклініки просив змінити йому цілодобоий домашній арешт на м'якіший запобіжний захід, не пов'язаний із обмеженням у пересуванні.
Прокуратура заперечувала проти пом'якшення запобіжного заходу.
"Суд, заслухавши доводи сторін, підтримав позицію сторони обвинувачення та відмовив підозрюваному у задоволенні клопотання", - йдеться у повідомленні.
Трагедія біля укриття в Києві
У ніч на 1 червня Росія здійснила масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним із укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети перед зачиненим входом до укриття загинуло троє киянок: дві дорослих жінки та неповнолітня дівчина.
Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, доручивши перевірити всі укриття в Україні, в тому числі всі у столиці. Столична влада заявила, що відтепер всі сховища у місті будуть постійно відчинені.
3 червня Голосіївський райсуд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт фігурантів справи зачиненого укриття - директора поліклініки №3 Деснянського району Олега Шугалевича і заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації Ірину Алєксєєнко. Шугалевича звинуватили в тому, що він не проконтролював роботу укриття.
Охоронця закладу Вадима Мишкина - єдиного, хто визнав свою провину - відправили до СІЗО на 2 місяці.
КМДА заявила, що укриття в Києві планують обладнати автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу і пообіцяла встановити модульні залізобетонні об'єкти захисту.
10 червня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін після перевірки всіх укриттів столиці заявив, що лише 15% із них придатні до використання.
Водночас ДСНС повідомила, що в Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів - близько 63 тис. об'єктів, із яких близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.
21 червня Голосіївський райсуд Києва відправив директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, підозрюваному в службовій недбалості у справі закритого під час обстрілу укриття, під цілодобовий домашній арешт на два місяці.
Мер Києва Віталій Кличко розкритикував запобіжний захід Ткачуку, заявивши про "шквальну кампанію з дискредитації столичної влади" та особисто міського голови.
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