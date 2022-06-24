Кулеба повідомив, коли стався переломний момент для кандидатства України в ЄС

Про це голова МЗС повідомив в етері телемарафону "Єдині новини".

За словами Кулеби, переломним моментом у рішенні щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС - саме і став візит до Києва лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії.

"Ще тиждень тому все було досить хитко. Проте дотиснули, докрутили, переконали і сьогодні почалася нова епоха. Вона називається дуже коротко: "Україна – це Європа". Список скептиків був відомий давно. Це були Нідерланди, і Данія, Швеція, Португалія. Німеччина була у цьому таборі. Дуже важливу роль відіграв президент Франції Емманюель Макрон. Та й переломним моментом став візит чотирьох європейських лідерів до Києва минулого тижня у четвер. Можу, як то кажуть, відкрити завісу, у п'ятницю наступного ж дня вже було оприлюднено позицію Єврокомісії. Однак, на момент візиту в четвер ще не було остаточного документа Єврокомісії. Це був дуже тонкий і дуже тендітний процес, проте все вийшло", – розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

​​​23 червня Україна отримала статус держави-кандидата на вступ до ЄС.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що представники Євросоюзу докладуть усіх зусиль, аби Україна отримала членство за спрощеною процедурою.

Боррель заявив, що Євросоюз негайно запустить підготовку до інтеграції України до європейських структур та кінцевого членства в ЄС.

Голова Європейської ради Шарль Мішель сказав, статус кандидата на вступ до ЄС надали авансом і Україні необхідно провести реформи у різних сферах.

Зеленський звернувся до учасників саміту ЄС після надання Україні статусу кандидата на членство.

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