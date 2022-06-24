Кулеба повідомив, коли стався переломний момент для кандидатства України в ЄС
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що для України дуже важливим був візит лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії у Київ
Про це голова МЗС повідомив в етері телемарафону "Єдині новини".
За словами Кулеби, переломним моментом у рішенні щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС - саме і став візит до Києва лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії.
"Ще тиждень тому все було досить хитко. Проте дотиснули, докрутили, переконали і сьогодні почалася нова епоха. Вона називається дуже коротко: "Україна – це Європа". Список скептиків був відомий давно. Це були Нідерланди, і Данія, Швеція, Португалія. Німеччина була у цьому таборі. Дуже важливу роль відіграв президент Франції Емманюель Макрон. Та й переломним моментом став візит чотирьох європейських лідерів до Києва минулого тижня у четвер. Можу, як то кажуть, відкрити завісу, у п'ятницю наступного ж дня вже було оприлюднено позицію Єврокомісії. Однак, на момент візиту в четвер ще не було остаточного документа Єврокомісії. Це був дуже тонкий і дуже тендітний процес, проте все вийшло", – розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
- 23 червня Україна отримала статус держави-кандидата на вступ до ЄС.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що представники Євросоюзу докладуть усіх зусиль, аби Україна отримала членство за спрощеною процедурою.
- Боррель заявив, що Євросоюз негайно запустить підготовку до інтеграції України до європейських структур та кінцевого членства в ЄС.
- Голова Європейської ради Шарль Мішель сказав, статус кандидата на вступ до ЄС надали авансом і Україні необхідно провести реформи у різних сферах.
- Зеленський звернувся до учасників саміту ЄС після надання Україні статусу кандидата на членство.
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