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Головна Культура Експомічниця Каньє Веста звинуватила його у зґвалтуванні на студії Diddy

Експомічниця Каньє Веста звинуватила його у зґвалтуванні на студії Diddy

Дар'я Тарасова
14 жовтня, 2024 понедiлок
12:18
Культура

Експомічниця репера Каньє Веста Лорен Пішіотта подала позов проти нього, стверджуючи, що зазнала сексуального насильства під час відвідування з ним студії заарештованого Шона Diddy Комбза

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Про це пише Page Six.

Колишня помічниця скандального американського репера Каньє Веста та модель Лорен Пішотта подала судовий позов, в якому стверджує, що зазнала сексуального насильства, коли вона була на студії звукозапису в Санта-Моніці, штат Каліфорнія, разом зі своїм начальником та музичним продюсером Шоном Diddy Комбзом.

У судових документах зазначається, що їй нібито дали напій "з додаванням невстановленого наркотику", який наказав усім розлити 47-річний Вест. Хоча 54-річного Шона Комбза, згаданого у позові як співорганізатора запису на студії, Пішотта не звинувачує його в правопорушеннях.

У своїй скарзі, яку експомічниця репера подала до Вищого суду штату Каліфорнія, вона уточнила, що почувалася дезорієнтованою та погано контролювала своє тіло та мову після вживання напою. Вона зауважила, що наступного ранку почувалася погано та відчувала "величезний сором", хоча і не розуміла всіх подробиць. Пішотта, яка на початку цього року подала до суду на Каньє Веста за сексуальні домагання та неправомірне розірвання робочого контракту, наголосила, що дізналася про те, що насправді сталося вночі на студії, набагато пізніше.

За її словами, репер зізнався їй, що вони "одного разу щось типу переспали", і послався на ніч, коли вони були на студії та, імовірно, пили напій з наркотиками.

На момент імовірного злочину Вест був одружений з Кім Кардашьян. Вона нібито звинувачувала його в сексуальних стосунках з Пішоттою, що спонукало його зізнатися в тому, що сталося під час сесії в студії. За словами юристів, ексасистентка відчула "огиду та заціпеніння" від одкровень Веста і зрозуміла, що їй доведеться залишити роботу.

  • У червні скандальний репер Каньє Вест відреагував на судовий позов своєї колишньої асистентки Лорен Пішотти, в якому вона 3 червня звинуватила його в сексуальних домаганнях. Музикант та підприємець заявив, що 35-річна експомічниця сама займалася сексуальними переслідуваннями, вимагаючи взяти її на роботу та платити зарплату $4 млн.
  • Імʼя Diddy останнім часом часто згадується через арешт за звинуваченнями в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, насильстві, сексуальних домаганнях та рекеті.

Що відомо про справу Шона Diddy Комбза

У вересні Шона Комбза заарештували за звинуваченнями в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Репер влаштовував розкішні "білі вечірки", на які запрошував зірок першого ешелону та ЗМІ для висвітлення події. Проте ближче до ночі репер оголошував, що "дітям час спати", і починалася неофіційна частина вечора, яку сам Комбз називав Freak Offs (словник американського сленгу визначає Freak Offs як "мастурбувати" або "займатися нестримним або нетрадиційним сексом"). Під час Freak Offs відбувалися не просто оргії, а, як повідомляється в судових документах, мали місце зґвалтування, насильство та примус, зокрема і неповнолітніх.

Адвокат Тоні Базбі заявив, що понад 100 імовірних жертв подадуть позов проти репера Шона Diddy Комбза за звинуваченнями в сексуальних домаганнях, зґвалтуванні та сексуальній експлуатації. Найменшій жертві 9 років.

Джастін Бібер є однією з імовірних жертв Diddy. Коли йому було 15 років, він проводив багато часу з музичним продюсером, а також неповнолітнім відвідував "білі вечірки". Аналізуючи після арешту Diddy творчість Бібера, фанати знайшли чимало відсилань до подій того часу. Нещодавно Бібер зізнався, що мав важку наркотичну залежність. Коментуючи арешт репера, музикант назвав скандал за участі Diddy абсолютно огидним. За словами джерел, Бібер перебуває у "психологічно важкому стані".

У жовтні команда юристів Шона Комбза звинуватила уряд США в організації наклепницької кампанії шляхом змови зі ЗМІ з метою підірвати справедливий суд. У детальному документі адвокати просять розглянути відповідні засоби правового захисту, зокрема, і потенційне відведення свідків або зняття всіх звинувачень у його обвинувальному висновку.

Теги:
Світ
Кримінал
Шоу-бізнес
скандал
США
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