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Організатори Євробачення відреагували на погрози представниці Ізраїлю від пропалестинських активістів

10 квітня, 2024 середа
12:22
Культура На фото: Логотип Євробачення-2024

У Європейській мовній спілці наголосили, що рішення про участь Ізраїлю у Євробаченні-2024 є їхньою відповідальністю, тому закликали не цькувати співачку

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Eurovision.tv.

Заступник генерального директора Європейської мовної спілки (EBU), яка є організатором Євробачення, Жан Філіп де Тендер прокоментував погрози, які почали масово надходити представниці Ізраїлю Еден Голан. Він заявив, що EBU усвідомлює глибину почуттів і емоцій, які викликав цьогорічний пісенний конкурс, що проходитиме на тлі війни на Близькому Сході. Організатори Євробачення також розуміють бажання людей брати участь у дебатах і висловлювати свої думки щодо трагедії, яка сталася з людьми в Ізраїлі та Газі.

Разом з тим, де Тендер зауважив, що EBU засуджує погрози учасниці з Ізраїлю, до того ж рішення взяти участь країні в Євробаченні-2024 було затверджено організаторами, а не є самовільною ініціативою артистки. Заява з’явилася на тлі повідомлень про те, що ізраїльській співачці Еден Голан погрожували вбивством. Дівчині сказали, що вона постраждає ще до того, як вийде на велику сцену, писав Jerusalem Post.

"Проте ми хочемо звернути увагу на занепокоєння та дискусії навколо цієї ситуації, особливо цілеспрямованих кампаній у соціальних мережах проти деяких наших артистів-учасників. Рішення включити будь-яку телекомпанію, зокрема і ізраїльського мовника Kan, до пісенного конкурсу Євробачення є виключною відповідальністю керівних органів EBU, а не окремих артистів. Ці артисти приїжджають на Євробачення, щоб поділитися своєю музикою, культурою та універсальним посланням єдності мовою музики", - наголосив де Тендер.

Попри те, що музиканти з різних країн закликали бойкотувати Ізраїль та не допустити його до участі у Євробаченні-2024, Європейська мовна спілка раніше винесла рішення, що Ізраїль може взяти участь у пісенному конкурсі. Організатори Євробачення пояснити це тим, що ситуації в Україні та Газі різні, адже Росія здійснює неспровоковану військову агресію, тоді як подіям у Газі передувала атака ХАМАСу на мирне населення Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.

"Проте, попри те, що ми беззаперечно підтримуємо свободу слова та право на висловлення думок у демократичному суспільстві, ми рішуче виступаємо проти будь-яких форм онлайн-зловживань, ненависті чи переслідувань, спрямованих на наших артистів або будь-яких людей, пов’язаних із конкурсом. Це неприйнятно і абсолютно несправедливо, оскільки артисти не мають жодної ролі в цьому рішенні", - зазначив заступник гендиректора EBU.

Він закликав до конструктивного діалогу та до підтримки артистів, які невтомно працюють, "щоб поділитися своєю музикою зі світом".

Напередодні Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян, які планують відвідати Євробачення-2024, не розкривати свою ідентичність у "пропалестинському місті Мальме". Їм радять не демонструвати ізраїльську символіку та не розмовляти івритом голосно.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Воно вважається "найбільш пропалестинським" містом у Швеції, адже там проживає найбільша кількість палестинських переселенців у скандинавській країні. Тому Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян, які планують відвідати Євробачення-2024, не розкривати свою ідентичність у Мальме. Їм радять не демонструвати ізраїльську символіку та не розмовляти івритом голосно.

Разом з тим, поліція Мальме запевнила, що посилить заходи безпеки. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору. Ізраїль своєю представницею обрав 20-річну Еден Голан.

Європейська мовна спілка відхилила першу пісенну заявку Ізраїлю через політичний контекст.  Мовник Kan наголошував, що не мінятиме конкурсну пісню. Однак президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ закликав до "необхідних коригувань", щоб Ізраїль міг взяти участь у Євробаченні та "посилив свій голос". 8 березня організатори Євробачення остаточно затвердили пісню Ізраїлю та участь країни у пісенному конкурсі.

Теги:
Суспільство
Євробачення
музика
Ізраїль
Палестина
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