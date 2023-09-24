Лавров заявив про плани відвідати КНДР у жовтні

Про це він сказав під час пресконференції в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, інформує Yonhap.

Лавро зазначив, що майбутній візит стане продовженням угоди про поглиблення співпраці між лідером КНДР Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним.

У виданні додали, що однією з цілей візиту Лаврова може бути підготовка поїздки Путіна до Північної Кореї, адже раніше російський президент прийняв запрошення на візит до країни від Кім Чен Ина.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії. Згодом стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина.

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера прибув до РФ. Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

Водночас США виразили занепокоєння переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і пообіцяли наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці. А заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що будь-яка країна, яка підтримує Росію у війні проти України, є співучасником вбивств українських цивільних, посадовців та тих, хто перебуває на полі бою.

16 вересня Кім Чен Ин прибув на аеродром Кневичі у Владивостоці й у супроводі міністра оборони РФ Сергія Шойгу оглянув російські ядерні бомбардувальники та гіперзвукові ракети та військові кораблі.

Згодом лідер Північної Кореї провів зустріч з урядом у політбюро, щоб обговорити результати його останньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, і закликав до активної співпраці у всіх сферах.

23 вересня Держсекретар США Ентоні Блінкен і представники Південної Кореї та Японії висловили серйозну стурбованість щодо можливості військового співробітництва між Росією та Північною Кореєю, включаючи торгівлю зброєю.