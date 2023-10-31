Літак Пригожина повернувся до Білорусі після двомісячної відсутності, - Гаюн
Сьогодні, через два місяці після катастрофи, один з літаків Wagner Group, пов’язаних з Пригожиним, прилетів до Білорусі з Санкт-Петербурга. Beech C90GTi King Air приземлився в Гомелі, вперше повернувшись з 3 серпня
Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".
31 жовтня літак приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина прибув з Санкт-Петербурга до Білорусі, вперше за два місяці після аварії. Beech C90GTi King Air з реєстраційним номером RA-07893 приземлився на аеродром у Гомелі об 11:53 за місцевим часом.
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Цей літак востаннє був у Білорусі 3 серпня і через 5 годин 20 хвилин вилетів назад до Санкт-Петербурга.
Фото: Беларускі Гаюн
Повідомляється, що два тижні тому, рано вранці 13 жовтня, з військового аеродрому "Бобруйск" вилетів до Малі вантажний Іл-76 (RA-76370) російської авіакомпанії "АбаканЕйр".
Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним
23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.
Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.
У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій загинув ватажок ПВК Вагнера.
За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.
Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина. Офіційно загибель ватажка ПВК Вагнера Слідком РФ підтвердив 27 серпня.
29 серпня у російському Санкт-Петербурзі поховали ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, похорон відбувся в закритому режимі.
Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.
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