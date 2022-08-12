Литовець, який організував збір грошей на "байрактар" для України, анонсував "нові подарунки до 24 серпня"

Про це він написав на своїй сторінці у facebook.

"Ми збираємо на серйозні речі, збираємо на вогонь, дим, хаос і втечі орків. А Україні ми його подаруємо на день народження – 24 серпня. Підготуйте гаманці, приготуйтеся до дзвінків друзям, родичам і знайомим", - сказав він.

28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей литовського ведучого Андрюса Тапінаса. Йому вдалось зібрати понад 5 млн євро на "байрактар" для українських захисників.

2 червня міністр оборони Литви повідомив, що з президентом Турецької оборонної агенції підписано угоду про купівлю ударного "байрактара" для України.

8 липня "байрактар", кошти на який збирали литовці, прибув в Україну.

Згодом про збір грошей на безпілотники оголосила Норвегія, Канада та Польща.

8 серпня турецький власник Baykar створив компанію в Україні та придбав ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "байрактар".

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