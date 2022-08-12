Литовець, який організував збір грошей на "байрактар" для України, анонсував "нові подарунки до 24 серпня"
Литовський ведучий Андрюс Тапінас розповів про новий збір грошей для Збройних сил України. Фандрейзингова кампанія розпочнеться 16 серпня
Про це він написав на своїй сторінці у facebook.
"Ми збираємо на серйозні речі, збираємо на вогонь, дим, хаос і втечі орків. А Україні ми його подаруємо на день народження – 24 серпня. Підготуйте гаманці, приготуйтеся до дзвінків друзям, родичам і знайомим", - сказав він.
- 28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей литовського ведучого Андрюса Тапінаса. Йому вдалось зібрати понад 5 млн євро на "байрактар" для українських захисників.
- 2 червня міністр оборони Литви повідомив, що з президентом Турецької оборонної агенції підписано угоду про купівлю ударного "байрактара" для України.
- 8 липня "байрактар", кошти на який збирали литовці, прибув в Україну.
- Згодом про збір грошей на безпілотники оголосила Норвегія, Канада та Польща.
- 8 серпня турецький власник Baykar створив компанію в Україні та придбав ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "байрактар".
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