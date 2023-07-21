Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Білорусь дуже давно втягували в союз з Росією. Проте, коли почалась активна фаза російсько-української війни, то контррозвідка РФ рекомендувала розділяти білорусів та росіян. Адже конфлікти російських та білоруських військових є дуже частим явищем. Минулої зими українців взяли в полон росіянина, в телефоні якого було відео, де людина у військовій формі сидить в якомусь приміщенні. Полонений росіянин розповів, що це був білоруський офіцер, якого кинули у підвал, бо він суперечив військовим РФ. Цей факт підтверджує інформацію про конфлікти між військовими РФ і Білорусі", - розповів Бульба.

Громадський діяч додав, що також додав, що Лукашенко не може контролювати вагнерівців.

"Росіяни в Білорусі відчувають себе дуже розкуто. Це стосується і військових РФ, і вагнерівців. Вони відносяться до білорусів, як до холопів. Це продовжуватись. Я не розумію, як Лукашенко збирається контролювати вагнерівців в Білорусі. Зараз вони дозволять собі все, що завгодно. На території Білорусі вагнерівці не мають жодних обмежень у своїх діях", - додав він.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера.

Вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

20 липня стало відомо, що до Білорусі прибула ще одна колона з бійцями ПВК Вагнера, яка стала дев'ятою з моменту введення найманців на територію країни, пише Беларускі Гаюн.

Станом на ранок 20 липня найманці з приватної військової компанії Вагнера продовжують прибувати до Білорусі, проте не становлять загрози для України.

У Центрі національного спротиву повідомили, що у Гомельській області Білорусі сталася сутичка між найманцями ПВК Вагнера та місцевими прикордонниками.