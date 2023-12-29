Лукашенко особисто зустрів незаконно депортованих дітей з України

Про це повідомляє АР.

На зустрічі з дітьми, привезеними з окупованих Росією територій України, Лукашенко відкрито кидав виклик міжнародному обуренню через причетність його Білорусі до депортації російською владою українських дітей.

Виступаючи на заході з нагоди приїзду нової групи депортованих українських дітей напередодні новорічних свят, Лукашенко пообіцяв "обійняти цих дітей, привезти їх до нашого дому, зігріти й зробити їхнє дитинство щасливішим".

Білоруські чиновники не повідомляють, скільки українських дітей привезли в країну.

Депортація українських дітей до Росії: як це відбувається та скільки випадків відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні в Римі заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть де вони перебувають і в яких умовах. За його словами росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні. А у Сенаті США закликали Білий дім запровадити санкції проти осіб, причетних до викрадення та депортації українських дітей у РФ та їх незаконного усиновлення.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж вже згадана російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч - діти.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини наголосив, що дитячий омбудсмен Росії Львова-Бєлова визнала, що за 2022 рік її країна депортувала сотні тисяч українських дітей, а це є прямим доказом для Міжнародного кримінального суду.

24 вересня нижня палата парламенту Канади одностайно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до Росії, назвавши такі дії окупантів воєнними злочинами та геноцидом.

У жовтні міжнародний Червоний Хрест закликав білоруське відділення організації відправити у відставку голову Дмитра Шевцова, який раніше підтвердив свою участь у депортації дітей із тимчасово окупованих російськими військами територій України.

Своєю чергою радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що Росія викрадає українських дітей з ТОТ через гуманітарну місію "Дітям в руки", яку заснувала Львова-Бєлова.

Російські окупанти складають нові списки українських дітей з тимчасово окупованих територій, яких планують вивозити до Росії через Білорусь.