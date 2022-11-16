Макрон висловив готовність Франції долучитися до розслідування падіння ракети на території Польщі
Президент Франції Емманюель Макрон у розмові з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким висловив підтримку Польщі, на територію якої впала російська ракета
Про це Макрон написав у Twitter.
Французький лідер заявив про готовність узяти участь у розслідуванні інциденту в Польщі.
"Я говорив із прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким, аби висловити йому нашу солідарність. Польща може розраховувати на підтримку Франції та нашу готовність підтримувати поточні розслідування", — написав Макрон.
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