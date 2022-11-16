Про це Макрон написав у Twitter.

Французький лідер заявив про готовність узяти участь у розслідуванні інциденту в Польщі.

"Я говорив із прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким, аби висловити йому нашу солідарність. Польща може розраховувати на підтримку Франції та нашу готовність підтримувати поточні розслідування", — написав Макрон.

15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Через обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла.

Уламки російської ракети впали на територію Польщі й убили двох людей.

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