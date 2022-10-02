Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Ще одна колона русні, яка тікала з оточеного Лимана. зустрілася із Силами оборони України. Машини стали, рашисти лягли", - наголосили в українській армії.

1 жовтня українські військові підняли прапор України на в'їзді до міста Лиман в Донецькій області. Тоді ж міністерство оборони Росії заявило, що російські окупанти відступили з міста через загрозу оточення.

2 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що чекає початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана.

Станом на 2 жовтня ЗСУ повністю зачистили Лиман від росіян.

За інформацією британської розвідки, окупанти були вимушені залишити Лиман на Донеччині, через те, що місто обороняли недоукомплектовані підрозділи.

Під Лиманом на Донеччині бійці Нацгвардії захопили трофейний російський танк Т-72Б3.

Поблизу Лимана ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-34.

Генсек НАТО ЄНС Столтенберг заявив, що звільнення Лиману показує, що Україна може відтіснити російські війська.

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