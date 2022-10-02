"Машини стали, рашисти лягли": ЗСУ показали колону росіян, знищену під час втечі з Лимана
Українські військові показали колону росіян, яку розбили під час втечі окупантів із Лимана на Донеччині
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Ще одна колона русні, яка тікала з оточеного Лимана. зустрілася із Силами оборони України. Машини стали, рашисти лягли", - наголосили в українській армії.
- 1 жовтня українські військові підняли прапор України на в'їзді до міста Лиман в Донецькій області. Тоді ж міністерство оборони Росії заявило, що російські окупанти відступили з міста через загрозу оточення.
- 2 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що чекає початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана.
- Станом на 2 жовтня ЗСУ повністю зачистили Лиман від росіян.
- За інформацією британської розвідки, окупанти були вимушені залишити Лиман на Донеччині, через те, що місто обороняли недоукомплектовані підрозділи.
- Під Лиманом на Донеччині бійці Нацгвардії захопили трофейний російський танк Т-72Б3.
- Поблизу Лимана ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-34.
- Генсек НАТО ЄНС Столтенберг заявив, що звільнення Лиману показує, що Україна може відтіснити російські війська.
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