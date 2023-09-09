Матч Україна - Англія, Світоліна бере паузу, а WBA отримала апеляцію на перемогу Усика: головні новини українського спорту за тиждень

Футбол: Україна готується до матчу з Англією, "Динамо" продало капітана

Сьогодні, 9 вересня, збірна України з футболу зіграє проти Англії у 5-му турі відбору на Євро-2024. Матч відбудеться у Вроцлаві, наша команда буде номінальним господарем. Проте ми впевнені, що українці, які зараз мешкають у Польщі, та наші польські друзі справді зроблять все, щоб наші гравці почувались, як вдома.

Хоча букмекери вважають, що у збірної України фактично немає шансів на успіх у матчі проти Англії. На виграш нашої збірної дають коефіцієнт 8,70. Можливість нічиєю оцінюють у 4,75. Перемогу Англії - 1,44.

Еспресо проведе текстовий онлайн матчу. Початок о 19:00.

Фото: Getty Images

Якщо говорити про клубний український футбол, то напевно головна новина цього тижня - трансфер Сергія Сидорчука у бельгійський "Вестерло".

Протягом років Сергій Сидорчук був капітаном "Динамо". У його активі 327 матчів та 21 гол в усіх турнірах за столичний клуб.

З "Динамо" Сергій виграв 3 титули чемпіона країни, 4 національні Кубки та 4 Суперкубки країни. В активі Сидорчука 50 капітанських матчів у єврокубках - це другий показник в історії клубу за часів незалежності.

Бажаємо Сергію успіхів у Бельгії!

Фото: facebook.com/fcdynamoua

Бокс: WBA отримала апеляцію на перемогу Усика

Даніель Дюбуа ніяк не може змиритись з поразкою від українського чемпіона Олександра Усика. У четвер, 7 вересня, WBA (Всесвітня боксерська асоціація) підтвердила, що отримала апеляцію британця на результат поєдинку проти українця.

"Команда Даніеля Дюбуа надіслала офіційну апеляцію на бій 26 серпня, в якому він програв нокаутом у 9 раунді Олександру Усику у Вроцлаві, Польща", - йдеться у заяві асоціації.

У WBA зазначили, що продовжать розгляд протесту британського важковаговика відповідно до правил.

"Будь-яке рішення, прийняте щодо цієї ситуації, буде прийнято відповідно до правил WBA та повідомлено своєчасно та відповідним чином", - запевнили в організації.

Дюбуа вважає, що у 5 раунді завдав удару за правилами й суддя мав зафіксувати його перемогу нокаутом. Нагадаємо, що це був один з ключових моментів бою. Британець пробив Усику нижче пояса. В результаті українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій через брудний прийом британця і дав українцю декілька хвилин, щоб прийти до тями.

Наприкінці 8-го раунду Усик видав серію потужних ударів та відправив Дюбуа в нокдаун. Британець став на коліно. У 9-му раунді Усик знову змусив Дюбуа "присісти". Рефері достроково завершив бій перемогою Усика технічним нокаутом.

29 серпня WBA підтвердила перемогу Олександра Усика у поєдинку з Даніелем Дюбуа та підтримала рішення судді щодо скандального удару британця нижче пояса.

Фото: Getty Images

Легка атлетика: Магучіх перемогла на етапі "Діамантової ліги"

У п'ятницю, 8 вересня, Ярослава Магучіх тріумфувала на етапі "Діамантової ліги". У Брюсселі українська легкоатлетка стала єдиною спортсменкою, яка змогла стрибнути на 2 метри з першої спроби.

Магучіх також намагалась подолати позначку у 2,04 м, проте не показала жодної вдалої спроби. Інша представниця України Ірина Геращенко з результатом 1,91 м. стала четвертою.

Для Магучіх це 5-й етап на "Діамантовій лізі" у цьому сезоні. Українка перемагала у Рабаті та Сямені, а також завоювала бронзу в Лозанні та Монако.

Фото: Getty Images

Теніс: Світоліна бере паузу

Перша ракетка України Еліна Світоліна оголосила про перерву у виступах після того, як поступилася третій ракетці світу Джессіці Пегулі в 1/16 фіналу US Open-2023.

"Якщо чесно, моєю метою в березні було ввійти до топ-100. Звісно, я тішуся матчам, які провела.Також не очікувала від себе такого високого рівня на Вімблдоні. І на Ролан Гаррос — зіграла дуже пристойно. Загалом я дуже задоволена турнірами, які провела, та сезоном. Я близька до топ-20. Багато позитивних моментів", - розповіла Світоліна після матчу з Пегулою.

Тенісистка оголосила, що візьме перерву, аби відновитися після травми стопи. Вона не розповіла, коли саме планує повернутися, лише наголосила, що опиратиметься на поради лікарів.

"Я задоволена своїм рівнем, але зараз хочу взяти перерву, аби фізично відновитися та повернутися. Коли я фізично у формі, то здатна кидати виклик провідним тенісисткам. І рейтинг прийде. Не знаю точно, скільки часу я потребуватиму. Подивимося, що запропонують лікарі. Я поговорю з командою, подивимося, що в мене далі. Я хочу взяти час на відновлення. Давно не бачила доньку, тому чекаю на повернення додому", - додала Світоліна.

Цей сезон став першим для Світоліної після народження доньки, в ході якого спортсменка повторила особисті рекорди на "Ролан Гаррос" та "Вімблдоні", здобула перший за два роки титул та повернулася до топ-30 найкращих тенісисток світу.

Фото: Getty Images

Волейбол: Україна в плей-офф ЧС

У вівторок, 5 вересня, матч 5-го туру ЧЄ з волейболу Україна - Іспанія закінчився впевненою перемогою нашої команди. Українські чоловіки були кращими у всіх трьох партіях - 25:21, 25:21, 25:19.

Для України це була лише друга перемога на ЧЄ з волейболу. На старті турніру українці програли 3 матчі поспіль. В першому колі поступилися Словенії, у другому - Хорватії, у третьому - Болгарії.

Але перемога над іспанцями гарантувала українцям вихід у плей-офф. Наступний матч України відбудеться в суботу, 9-го вересня. У суперниках Португалія. Початок - 20:30 за київським часом.

Фото: Getty Images