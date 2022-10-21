Медведєв – Маск: битва тролів

Ексцентричні вправи, до яких вдаються "сильні світу цього", вже не дивують і не шокують. Щонайменший привід, не кажучи вже про алярмову відставку британської прем'єрки Ліз Трасс, дає нагоду не тільки "зблиснути" власним інтелектом (іноді досить таки сумнівним), але й укотре і, на думку авторів, незайве засвітитися в інформпросторі.

Заступник секретаря радбезу РФ Дмитро Медведєв, час від часу виходячи зі стану алкогольної прострації, сипле у своєму Телеграм перлами, які відтак стають мемами і об'єктами для насмішок. Медведєву, здається, байдуже – аби лише його цитували.

Цього разу, відреагувавши на відставку британської прем'єрки ("До побачення, до побачення, Ліз Трасс, вітаю салат!"), Медведєв нарвався на не менш "креативного" Ілона Маска. Американський мільярдер, власник Tesla, саркастично запитав у російського фоловера, як справи у Бахмуті? Битва завершилася тим, що заступник очільника радбезу РФ запросив інвестора "на парад перемоги у Москві". Не уточнивши, звісно, чиєї перемоги…

Але іноді такий пінг-понг твітами чи постами, попри позірну безневинність, приховує у собі цілком певну, не віртуальну небезпеку. І власне Маск вже починає відчувати це, так би мовити, на власній шкірі.

Його недавня скандальна "пацифістська епопея" щодо України також розпочалася зі серії провокаційних твітів. Зокрема, Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію. Серед пунктів, які опубліковано в опитуванні Маска, – "провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях" і "віддати Росії Крим".

Американський мільярдер, власник Tesla, саркастично запитав у російського фоловера, як справи у Бахмуті? Битва завершилася тим, що заступник очільника радбезу РФ запросив інвестора "на парад перемоги у Москві". Не уточнивши, звісно, чиєї перемоги…

Отримавши "відкоша" від тисяч українських користувачів, серед яких і президент Зеленський, Маск заявив про відмову фінансувати Starlink, наданий ним у користування ЗСУ: "У статті (у Financial Times. – Авт.) неправдиво стверджується, що термінали та послуги Starlink були оплачені, хоча оплачена була лише невелика частина. Ця операція коштувала SpaceX 80 мільйонів доларів і перевищить 100 мільйонів доларів до кінця року. Що стосується того, що відбувається на полі бою, то це засекречена інформація".

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Справа, однак нібито залагодилася: принаймні міністр оборони Олексій Резніков переконує, що Україна підтримує прямий зв'язок із Маском і проблем зі StarLink не буде.

Але історія, видається, тільки но починається. Бо у процесі з'ясувалися скандальні деталі консультацій власника Tesla та SpaceX з Володимиром Путіним та тісні контакти імпульсивного багатія з китайськими товаришами. Тим паче у своїх пацифістських ідеях Маск запропонував Тайваню неприйнятний варіант фактичної капітуляції перед Піднебесною.

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Весь цей "букет", здавалося б, безневинних твітів не на жарт занепокоїв Білий дім та американські спецслужби. Та так, що у Байдена вирішують, чи не перевірити деякі підприємства Маска, зокрема угоду щодо Twitter Inc. і супутникову мережу Starlink від SpaceX на предмет загроз національній безпеці США. "Американські посадовці відчувають незручність через нещодавню погрозу Маска припинити постачання супутникової послуги Starlink в Україну — він сказав, що наразі це коштувало йому 80 мільйонів доларів — і через серію твітів Маска, у яких описано мирні пропозиції, вигідні президенту Володимиру Путіну. Вони також стурбовані його планами купити Twitter разом із групою іноземних інвесторів", - пише Bloomberg News з посиланням на співрозмовників.

У Байдена вирішують, чи не перевірити деякі підприємства Маска, зокрема угоду щодо Twitter Inc. і супутникову мережу Starlink від SpaceX на предмет загроз національній безпеці США

Тож правду кажуть: язик мій – ворог мій. Досі свої мережеві дивацтва Маск пояснював синдромом Аспергера — вродженим і невиліковним розладом психіки, однією з форм аутизму, яка впливає на комунікативні навички людини. Чи задовольнить таке пояснення ФБР, — питання.

Чи втішиться Медведєв від такого повороту справи, — точно. Бо чим би росіяни не тішилися, аби тільки не вішалися б.

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

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