Міненерго спростувало російський фейк про проблеми з ядерним паливом на Рівненській АЕС

Про це повідомляє Міненерго.

У фейковій новині також стверджується, що тепер відключення електроенергії неминучі, тому "жителям Рівненщини треба приготуватись".

Міненерго заявляє, що ця новина є частиною масштабної інформкампанії РФ проти співпраці України з США.

Раніше Росія переконувала українське суспільство, що будівництво в Україні новітніх атомних блоків Westinghouse - це фейк. Потім заявляла, що Україні вони не потрібні. Потім, що не варто виробляти "дороге" американсько-українське паливо для блоків 1000 МВт та краще купувати "дешеве" російське. Після цього - що Україні не потрібно будувати блоки на Хмельницькій АЕС. А тепер росіяни кажуть, що нове американсько-українське паливо "якесь не таке".

"Проте ми щоразу впевнено йшли вперед. Тому скоро новітнє українсько-американське паливо для 440-х блоків замінить російське в європейських ядерних реакторах", - спростовує пропаганду Міненерго.

Міненерго повідомляє, що тримає ситуацію під контролем, а атомні блоки на РАЕС та інших станціях працюють у штатному режимі, "палива достатньо й жодних проблем із ним немає".

Що відомо про підготовку до нового опалювального сезону

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди. Також триває закачування газу в підземні газосховища.

Станом на 31 серпня в Україні вже відремонтовані або перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплової генерації потужністю у понад 4,3 тис. МВт. Це понад 60% від загальної кількості.

13 вересня пресслужба Енергоатому повідомила, що у літній період було перевиконано план виробітку електроенергії на 19%: за три місяці українські атомні електростанції виробили 9,7 млрд кВт-год

14 вересня міністерство оборони Великої Британії інформувало, що Енергоатом успішно встановлює західні паливні збірки для атомних електростанцій, які генерують близько половини електроенергії в країні. Це дозволяє Україні зменшити свою залежність від російського палива

Вікторія Войціцька, народна депутатка України VIII скликання, екссекретарка Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, переконана, що перехід з російського ядерного палива на американське Westinghouse дасть нам можливість мати достатню генерацію електроенергії на АЕС України.