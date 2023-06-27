Про це пише білоруське медіа Белта.

Зазначається, що президент Білорусі прийняв Хрєніна на доповідь, а той прийшов із "подарунком" у валізці. Коли Лукашенко спитав, чи не приніс він бомбу, міністр оборони відповів: "Так точно!"

"Дозвольте вам вручити символічно - першу ядерну бомбу, яку було винайдено 1949 року в Радянському Союзі", – сказав Хрєнін.

Лукашенко зауважив, що бомба стара, адже сучасна виглядає по-іншому.

"Щоб символічно було, що це у нас все знаходиться. Це копія найпершої ядерної бомби, яка була винайдена у Радянському Союзі", - відповів Хрєнін.

Як пише Белта, білоруський диктатор натомість сказав, що це просто символічний вчинок.

"Нехай наші вороги не думають, що ми тут символізмом займаємося або дуже радіємо з приводу ядерної зброї. Це просто символічно", - додав він.

Що відомо про ядерну зброю у Білорусі

25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що до липня в Білорусі побудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.

31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі необхідності Білорусь може прийняти й стратегічну ядерну зброю.

У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ. При цьому він наголосив, що її може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

16 червня Путін повідомив, що РФ передала частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту буде передано до кінця року.

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зазначив, що Росія ще не перемістила до Білорусі жодної ядерної боєголовки. Він переконаний, що Росія не застосує ядерну зброю у війні проти України.