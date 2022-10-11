"Мій дух сьогодні ще сильніший": Ніна Матвієнко після ракетних обстрілів звернулась до доньки, яка виїхала за кордон
Українська співачка та актриса Ніна Матвієнко закликала не боятись та вірити в ЗСУ та сили ППО
У день свого 75-річчя народна артистка України записала відео, яким поділилась в Instagram її донька Тоня Матвієнко.
Ніна Матвієнко від початку повномасштабного вторгнення залишається в Україні. Вчора після масованих ракетних ударів вона записала відео до своєї доньки – Тоні Матвієнко, яка після 24 лютого виїхала до Великої Британії.
У своєму відео Ніна Матвієнко поділилась з донькою, що отримала багато привітань і квітів онлайн – у повідомленнях.
"Дай боже, щоб квітів було більше, ніж тих ракет. Поєднати це так складно сьогодні. Тут наче свято, але тут поруч смерть, вогонь і б'ють по Києву. Але ти там не переживай дуже", - спробувала заспокоїти вона доньку.
Артистка закликала вірити в хлопців, у наші сили ППО.
"Мій дух сьогодні ще сильніший. У мене стільки з'явилось сили, протесту. Ми не дозволимо. Ми молитвою сьогодні захищатимемо Київ. Любовʼю своєю і піснею", - додала Матвієнко.
Окупанти 10 жовтня вдарили по Києву, Львову, Дніпру, Тернопільщині, Житомирщині, Хмельниччині та інших регіонах.
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