У день свого 75-річчя народна артистка України записала відео, яким поділилась в Instagram її донька Тоня Матвієнко.

Ніна Матвієнко від початку повномасштабного вторгнення залишається в Україні. Вчора після масованих ракетних ударів вона записала відео до своєї доньки – Тоні Матвієнко, яка після 24 лютого виїхала до Великої Британії.

У своєму відео Ніна Матвієнко поділилась з донькою, що отримала багато привітань і квітів онлайн – у повідомленнях.

"Дай боже, щоб квітів було більше, ніж тих ракет. Поєднати це так складно сьогодні. Тут наче свято, але тут поруч смерть, вогонь і б'ють по Києву. Але ти там не переживай дуже", - спробувала заспокоїти вона доньку.

Артистка закликала вірити в хлопців, у наші сили ППО.

"Мій дух сьогодні ще сильніший. У мене стільки з'явилось сили, протесту. Ми не дозволимо. Ми молитвою сьогодні захищатимемо Київ. Любовʼю своєю і піснею", - додала Матвієнко.

Окупанти 10 жовтня вдарили по Києву, Львову, Дніпру, Тернопільщині, Житомирщині, Хмельниччині та інших регіонах.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb