Між Росією та Китаєм у Центральній Азії зростає напруга, - дипломат Метью Брайза
Метью Брайза, дипломат та ексрадник держсекретаря США, зазначив, що Китай не допоміг Росії зі східно-західним транзитом та спрямував більшу частину своєї торгівлі до Центральної Азії та через неї
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Із зустрічі в Узбекистані, яка відбулась кілька тижнів тому, стало зрозуміло, що ані Сі Цзіньпін, ані Моді не збираються надавати підтримку Росії у її війні з Україною. Вони фактично чітко дали зрозуміти, що не схвалюють дії Росії. І якби Путін застосував ядерну зброю, ви б побачили конкретний спротив Китаю. До того ж між Росією та Китаєм у Центральній Азії зростає напруга. Китай не втрутився та не допоміг Росії зі східно-західним транзитом в рамках ініціативи "Один пояс - один шлях", а решта країн світу вирішили не використовувати транзит і маршрути через Росію. Пекін не втручався і не порушував санкцій накладених на Росію. Натомість Китай спрямовує більшу частину своєї торгівлі в Центральну Азію та через неї", - прокоментував дипломат.
Метью Брайза зазначив, що Сі Цзіньпін і справді порушив баланс у китайській політиці та консолідував владу, наблизившись до рівня Мао Цзедуна. Він також принизив свого попередника Ху Цзіньтао, випровадивши його з партійного з’їзду Китаю. Це була демонстрація великої політичної сили Сі Цзіньпіна.
"Сі не потрібна Росія, яка є молодшим партнером у будь-якому партнерстві з Китаєм. Незадовго до вторгнення РФ були розмови про партнерство без обмежень, але обмеження явно існують. Найбільш очевидним є те, що Китай не порушує накладених на Росію санкцій", - зауважив Брайза.
- 22 жовтня Комуністична партія Китаю на своєму 20-му з'їзді затвердила Сі Цзіньпіна на третій п'ятирічний термін перебування на посаді генерального секретаря
- 27 жовтня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність працювати зі Сполученими Штатами, щоб знайти спосіб налагодити зв'язки обох сторін
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе