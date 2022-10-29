Про це він розповів в етері Еспресо.

"Із зустрічі в Узбекистані, яка відбулась кілька тижнів тому, стало зрозуміло, що ані Сі Цзіньпін, ані Моді не збираються надавати підтримку Росії у її війні з Україною. Вони фактично чітко дали зрозуміти, що не схвалюють дії Росії. І якби Путін застосував ядерну зброю, ви б побачили конкретний спротив Китаю. До того ж між Росією та Китаєм у Центральній Азії зростає напруга. Китай не втрутився та не допоміг Росії зі східно-західним транзитом в рамках ініціативи "Один пояс - один шлях", а решта країн світу вирішили не використовувати транзит і маршрути через Росію. Пекін не втручався і не порушував санкцій накладених на Росію. Натомість Китай спрямовує більшу частину своєї торгівлі в Центральну Азію та через неї", - прокоментував дипломат.

Метью Брайза зазначив, що Сі Цзіньпін і справді порушив баланс у китайській політиці та консолідував владу, наблизившись до рівня Мао Цзедуна. Він також принизив свого попередника Ху Цзіньтао, випровадивши його з партійного з’їзду Китаю. Це була демонстрація великої політичної сили Сі Цзіньпіна.

"Сі не потрібна Росія, яка є молодшим партнером у будь-якому партнерстві з Китаєм. Незадовго до вторгнення РФ були розмови про партнерство без обмежень, але обмеження явно існують. Найбільш очевидним є те, що Китай не порушує накладених на Росію санкцій", - зауважив Брайза.

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