Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала Казахстан до незалежного розслідування порушень прав людини під час протестів у січні
Правозахисна організація Human Rights Watch закликала владу Казахстану провести внутрішнє розслідування за участю міжнародних фахівців стосовно серйозних порушень прав людини під час протестів у січні 2022 року
Про йдеться у заяві Human Rights Watch.
Правозахисники з організації наголосили, що необхідно провести незалежне розслідування, щоб увпевнитися, що результати будуть сприйняті як достовірні".
За їхніми словами, перед оприлюдненням заяви відбулися перемовини між виконавчим директором Human Rights Watch Кеннетом Ротом і міністром закордонних справ Казахстану Мухтаром Тілеуберді.
"Казахстан оголосив про розслідування та створення комісій для вивчення січневих подій, але цей уряд має тривалу історію подібних справ, які не призвели до відповідальності чи справедливості", - повідомив Кеннет Рот.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомоги у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- 10 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило про затримання 7939 людей.
- 11 січня президент Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ та виведення із країни "миротворців" з 13 січня. Міністр оброни РФ Шойгу заявив, що колективні миротворчі сили ОДКБ завершать свою місію в Казахстані після повної стабілізації ситуації в цій державі.
- 19 січня РФ заявила про виведення "миротворців" ОДКБ з Казахстану.
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