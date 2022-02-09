Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала Казахстан до незалежного розслідування порушень прав людини під час протестів у січні

Про йдеться у заяві Human Rights Watch.



Правозахисники з організації наголосили, що необхідно провести незалежне розслідування, щоб увпевнитися, що результати будуть сприйняті як достовірні".



За їхніми словами, перед оприлюдненням заяви відбулися перемовини між виконавчим директором Human Rights Watch Кеннетом Ротом і міністром закордонних справ Казахстану Мухтаром Тілеуберді.



"Казахстан оголосив про розслідування та створення комісій для вивчення січневих подій, але цей уряд має тривалу історію подібних справ, які не призвели до відповідальності чи справедливості", - повідомив Кеннет Рот.

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