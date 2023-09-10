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Міжнародна спільнота ніколи не визнає псевдовиборів, - міський голова Маріуполя

10 вересня, 2023 неділя
17:14
Війна з Росією вибори

Усі можливі норми, які були закріплені у статті 25 Міжнародного пакту про громадські і політичні права, були порушенні цими днями під час проведення псевдовиборів на ТОТ

Про це повідомляє прессужба Маріупольської міської ради.

Зазначається, що з 8 по 10 вересня окупанти проводять в Маріуполі псевдовибори, хоча насправді цей процесне не має нічого спільного з самими виборами. Усі можливі норми, які були закріплені у статті 25 Міжнародного пакту про громадські і політичні права, були порушенні цими днями.

"Перелічувати всі казуси та порушення можна нескінченно довго, починаючи від не облаштованих виборчих дільниць, голосування на вулицях, голосування під тиском (адже весь процес псевдоголосування відбувався під наглядом військового зі зброєю), відсутність будь-яких списків виборців (а отже це можливість умовній групі людей малювати будь-які показники та голосувати хоч на всіх дільницях одразу), до квартирного обходу разом з військовими для спонукання до участі в виборах", − йдеться у повідомленні. 

Мер міста Вадим Бойченко впевнений, що міжнародна спільноста ніколи не визнає "виборів" на тимчасово окупованих територіях.

"Ті псевдовибори, які зараз відбуваються на окупованій території, неможливо назвати виборами та волевиявленням маріупольців. Ніхто не може почувати себе в безпеці поруч з російськими військовими зі зброєю в руках. Та попри шалений тиск російської пропаганди, справжні маріупольці роблять все, аби не брати участь у цьому фарсі", - зазначив міський голова.

Що відомо про "вибори" на ТОТ

30 вересня 2022 року президент РФ Путін, спираючись на результати так званого референдуму на ТОТ підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року він вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" чотирьох областей України.

Вже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.

"Вибори" на ТОТ було призначено на 10 вересня 2023 року, але підготовку до них було розпочато набагато раніше.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив із РФ.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів на тимчасово окупованих територіях є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, де вбивали й катували людей.

Британська розвідка спрогнозувала результати "виборів" на ТОТ України: найбільше голосів, ймовірно, набере партія "Єдина Росія".  

7 вересня Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зазначив, що окупаційна влада вже намалювала 15% явки місцевого населення на "вибори". 

8 вересня Україна закликала міжнародних партнерів запровадити санкції проти організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.

8 вересня, на засіданні Ради Безпеки ООН було обговорено спроби Росії організувати місцеві псевдовибори на окупованих територіях. Кислиця закликав ввести жорсткі санкції

Маріуполь
окуповані території
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