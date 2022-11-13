Про це в ефірі Еспресо заявила колишня очільниця Довженко-Центру, а нині керівниця Музею кіно при ДЦ Олена Гончарук.

"Довженко-Центр уже зробив явним якусь частину схем і зв'язків, які мають розслідувати правоохоронні органи. Навіть той спосіб, яким Держкіно намагається завести на посаду призначену ними пані Каджан. Хоча Міністерство культури зараз дуже активно відбивається від впливу на дії Держкіно і на долю Довженко-Центру - це не так", - сказала вона.

На її думку, ніщо не трапляється просто в цей момент.

Читайте також: Чинна будівля Довженко-Центру могла б бути пам'яткою місцевого значення, - заступниця Ткаченка

"Для цього потрібно створити передумови і Мінкульт це зробив для тієї катастрофічної ситуації, яка склалася. Конкурс, в якому я брала участь, можливо, став відправною точкою. Якби контракт був підписаний - інституція була б більш захищеною. Цього не сталося і міністерство активно дуже опиралося тому, щоб укласти цей контракт або в інший спосіб унормувати ситуацію", - підсумувала Гончарук.

Нагадаємо, наприкінці літа Державне агентство України з питань кіно оголосило про реорганізацію Довженко-Центру. Однак працівники Центру наголошували: "це де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно".

18 серпня МКІП ініціювало обговорення з Кабміном і Держкіно про збереження цілісності фільмофонду Центру. У міністерстві нагадали, що від 10 листопада 2021 року Держкіно не підпорядковується МКІП, тому потрібна рада з цими установами. У заяві вони аргументували рішення тим, що Довженко-Центр нині не є ефективним, тому його потрібно реорганізувати.

26 серпня профільний комітет Верховної Ради рекомендував негайно скасувати дію наказу про фактичне знищення Довженко-Центру.

В.о. директора Національного центру Олександра Довженка Олена Гончарук заявила про втрату Україною місця в Міжнародній федерації кіноархівів, якщо Центр реорганізують.

2 листопада Олену Гончарук відсторонили від посади після аудиту, замість неї ці обов’язки виконуватиме професійний кризовий менеджер Юлія Каждан.

10 листопада СБУ провела обшук у приміщеннях Довженко-Центру за справою про зловживання владою колишнім керівником установи.