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Мобілізація в Україні: FT пише, що 330 тис. людей відправлять на передову, решту – в тил

13 березня, 2024 середа
11:09
мобілізація військовий квиток, мобілізація

В Україні планують мобілізувати 500 тис. людей, 330 тис. із яких відправлять на передову. Вони мають замінити тих, хто воює вже понад два роки

Про це пише FT із посиланням на Міноборони України.

У відомстві зазначили, що 330 тис. чинних військовослужбовців виснажені й потребують заміни, тому в Україні планують відправити таку ж кількість мобілізованих на передову.

"Решта новобранців заміщуватиме втрати та задовольнятиме інші військові потреби залежно від ситуації на полі бою", - зазначає видання.

При цьому видання пише, що втрати, озвучені нещодавно президентом Володимиром Зеленським, навряд чи відповідають дійсності. Ймовірно, вони занижені.

"Президент Володимир Зеленський минулого місяця заявив, що наразі загинула 31 тис. солдатів. Справжня цифра, швидше за все, перевищить цю цифру, причому кілька американських чиновників раніше оцінювали, що вона принаймні вдвічі перевищує цифру Зеленського", - зауважують журналісти.

Вони також акцентували на тому, що владі потрібно діяти обережно, аби не підштовхнути боєздатних чоловіків до втечі за кордон або переховування.

"Дані щодо чоловічого населення України, оприлюднені парламентським комітетом з питань економіки, показують, що з 11,1 млн українських чоловіків віком від 25 до 60 років лише приблизно 3,7 млн можуть бути призвані. Інші чоловіки воюють, мають інвалідність, перебувають за кордоном або вважаються критично важливими робітниками", - пише видання.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Теги:
Україна
Війна з Росією
Воєнний стан
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