Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна мобілізація Оборонний комітет ВР схиляється до надання права на демобілізацію через 36 місяців безперервної служби

Оборонний комітет ВР схиляється до надання права на демобілізацію через 36 місяців безперервної служби

27 березня, 2024 середа
16:48
мобілізація військовий квиток, мобілізація

Оборонний комітет ВР продовжив розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію. Нардепи обговорили, коли військові можуть отримати право на демобілізацію

Про це члени комітету з нацбезпеки й оборони розповіли журналістам LB.UA.

Так, нардепка від "ЄС" Ірина Фріз зазначила, що комітет рекомендуватиме Раді прибрати формулювання щодо демобілізації за рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача. Водночас демобілізація буде можлива за указом президента України. 

"Рішення (про демобілізацію виключно за рішенням Ставки) прибрано. Щодо строків – готується комітетська правка. Я відстоюю, аби була формула "36/18", коли демобілізація можлива буде також після 18 місяців безперервного виконання бойових завдань у зоні бойових дій. Бо ККД перебування у військовій частині та у зоні бойових дій – це різні речі. У зоні бойових дій день має рахуватися за два", – сказала Фріз.

Своєю чергою нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський, який також входить до цього комітету, зазначив, що "36 місяців залишається як базовий строк. За указом президента України".

Інший член оборонного комітету, нардеп фракції "Батьківщини" Вадим Івченко повідомив, що "остаточного рішення все ж немає".

"Поки ще розглядаємо ці норми. Правки враховані частково… Остаточне рішення буде ухвалювати сесійна зала", – сказав він у коментарі виданню.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада України на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Теги:
Україна
Верховна Рада
Воєнний стан
Читайте також:
фейк
24 березня, 2024 неділя
"Польща звільнить 20 тис. ув'язнених для нападу на Україну": Центр стратегічних комунікацій пояснив вкид росіян
США, Південна Корея
27 березня, 2024 середа
США і Південна Корея створили робочу групу для блокування поставок нафти з КНДР
Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Ісландія
26 березня, 2024 вiвторок
Україна - Ісландія 2:1: онлайн-трансляція фіналу плей-офф Євро-2024
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.98
    Купівля 38.98
    Продаж 39.47
  • EUR
    Купівля 42.27
    Продаж 42.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
27 березня
17:33
Авдіївка
Щодня знищується божевільна кількість піхоти і техніки ворога, але на їхні плани це не впливає, - заступник комбрига 3-ї ОШБр про ситуацію на Авдіївському напрямку
17:29
поранення, протезування
Біонічний протез: в Україні виконали складну операцію
17:27
Мобілізація, повістки
МОЗ завершило перевірку ВЛК у Києві: результати
17:22
руйнування, Сумщина
Реєстр збитків почне приймати заяви на відшкодування збитків від російської агресії 2 квітня
17:20
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:07
Володимир Зеленський
Зеленський побував на Сумщині: відвідав поранених воїнів
17:06
поле, пшениця, зерно
ЄС торік імпортував 2,5 млн тонн російської агропродукції: єврокомісар назвав країни, які завезли найбільше
17:05
На фото: Логотип Євробачення-2024
Євробачення-2024: Україна опустилася у рейтингах букмекерів
17:01
Оновлено
Обстріл Харкова
Росія вперше вдарила КАБом по Харкову: одна людина загинула, є поранені
16:58
СБУ повідомила про підозру урядовцям РФ
СБУ оголосила підозри трьом високопосадовцям РФ
16:56
Михайло Мудрик і Георгій Судаков, збірна України
"Може виграти Євро-2024": ексфутболіст "Динамо" дав несподіваний прогноз на виступи України на ЧЄ
16:50
Ексклюзив
Секретар РНБО Олексій Данілов
"Це особистий наїзд на представника другої за потугою держави у світі", - політтехнолог Загородній про ймовірну причину звільнення Данілова
16:29
війна з росією нафта безпілотник
Після атак українських дронів на НПЗ у підрозділах росгвардії проходять службові перевірки, - "Атеш"
16:18
Ексклюзив
Прикарпатські воїни двома FPV-дронами знищили російський танк Т-72
РФ не має можливості серійно виготовляти танки й артилерію, а лише ремонтувати та модернізувати, - керівник ЦПД Коваленко
16:14
На фото: "Аліса у Задзеркаллі" від "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"
Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" розірвало співпрацю з ілюстраторкою Галею Зінько, яка працює з росіянами
16:13
Європол
Європол розслідує витік конфіденційних даних власних високопосадовців
16:12
ЗАЕС
Спроба окупантів запустити ЗАЕС загрожує аварією з радіаційними наслідками, – Держатомрегулювання
16:08
OPINION
Костянтин Москалець
Повільна продуктивність
16:06
До довічного позбавлення волі засуджено двох російських військових за умисне вбивство чотирьох цивільних
До довічного ув'язнення засудили двох російських військових, які вбили чотирьох цивільних на Чернігівщині
16:03
Збірна України
Збірна України отримала календар матчів на Євро-2024
16:02
Telegram логотип
Адміністраторка телеграм-каналу привласнила 1 млн грн, який підписники задонатили на ЗСУ
15:43
Бердянськ
У Маріуполі зафіксували велике перекидання російської техніки на Бердянський напрямок, - Андрющенко
15:42
Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву: 6 поранених
15:26
На фото: Гʼю Грант
Актор Г'ю Ґрант зізнався, що подумував піти в політику
15:16
Радослав Сікорський
Польща подвоїть фінансування чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України
14:54
військове кладовище
У Мінветеранів повідомили, коли можуть відбутися перші поховання на військовому меморіальному кладовищі
14:50
Аналітика
бізнес
YouControl. Жіноче обличчя бізнесу: які сфери обирають жінки та чому великий бізнес досі залишається "чоловічим"?
14:46
бойовик "ДНР"
В Україні судитимуть 5 бойовиків, серед яких учасники м'ясних штурмів і снайпер
14:44
На Дніпропетровщині презентували найбільший святковий кептар в Україні
На Дніпропетровщині презентували найбільший святковий кептар в Україні
14:40
Литва прапор
У Литві затримали письменника з РФ, який проживав у країні нелегально
14:25
картка "Мир"
Застосунок російської платіжної системи "Мир" видалили з Google Play
14:13
Єврокомісія
У Мінекономіки розповіли, коли Єврокомісія має схвалити план уряду для Ukraine Facility
14:08
гуманітарна допомога
Завозити гумдопомогу в Україну з 1 квітня можна буде лише через автоматизовану систему реєстрації
14:05
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Зелене шкідництво. Чому диктаторські ідеї Марʼяни Безуглої гірші за російські ракети?
14:02
війна з росією нафта безпілотник
Новочеркаську ДРЕС атакували не лише дронами, а й ракетами, - Astra
14:02
Ексклюзив
Україна ЄС
"Це потребує законодавчих змін": Мусієнко припустив, чому в ЄС є страх надавати Україні допомогу
13:49
Киргизстан
Киргизстан закликав громадян відкласти поїздки до Росії після теракту в Підмосков'ї
13:40
Павел Коваль прибув на фронт й долучився до передачі техніки ЗСУ
В Європі люди не готові захищатися, в Польщі критично мало бомбосховищ, - польський депутат Павел Коваль
13:36
Охороняв катівню РФ під час окупації Херсона: СБУ затримала 59-річного чоловіка
13:34
військовий квиток, мобілізація
Поправки щодо бронювання працівників від мобілізації за рівнем зарплати відхилили, – член оборонного комітету ВР Копитін
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV