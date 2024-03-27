Оборонний комітет ВР схиляється до надання права на демобілізацію через 36 місяців безперервної служби

Про це члени комітету з нацбезпеки й оборони розповіли журналістам LB.UA.

Так, нардепка від "ЄС" Ірина Фріз зазначила, що комітет рекомендуватиме Раді прибрати формулювання щодо демобілізації за рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача. Водночас демобілізація буде можлива за указом президента України.

"Рішення (про демобілізацію виключно за рішенням Ставки) прибрано. Щодо строків – готується комітетська правка. Я відстоюю, аби була формула "36/18", коли демобілізація можлива буде також після 18 місяців безперервного виконання бойових завдань у зоні бойових дій. Бо ККД перебування у військовій частині та у зоні бойових дій – це різні речі. У зоні бойових дій день має рахуватися за два", – сказала Фріз.

Своєю чергою нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський, який також входить до цього комітету, зазначив, що "36 місяців залишається як базовий строк. За указом президента України".

Інший член оборонного комітету, нардеп фракції "Батьківщини" Вадим Івченко повідомив, що "остаточного рішення все ж немає".

"Поки ще розглядаємо ці норми. Правки враховані частково… Остаточне рішення буде ухвалювати сесійна зала", – сказав він у коментарі виданню.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада України на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.