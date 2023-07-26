Про це заявила в ефірі артоглядачка Еспресо Лєна Чиченіна.

"Були такі підозри, тому що в нас Ткаченко такий, якого не можна потопити. Він вже подавав у відставку і було раніше багато чуток про його відставку. Це один із найбільш токсичних міністрів, на якого дуже давно несеться лавина критики. Але він продовжував зберігати своє робоче місце. В той день, коли він написав заяву раніше, міністр говорив, що не збирається у відставку. Потім усього за кілька годин передумав", - сказала вона.

Чиченіна додала, що підозрювала, що може щось трапитися з тим, що його заяву не приймуть.

"Хоча було багато розмов, що вирішили в цій скандальній ситуації Ткаченком пожертвувати. Навіть багато хто його жалів, мовляв, він виявився жертвою вселенського хейту. Тут ми бачимо, що він цілком може лишитися на своєму місці. Бачимо, що все якось знову забуксувало", - підсумувала артоглядачка.

Що відомо про звільнення Ткаченка з посади голови Мінкульту

Олександра Ткаченка призначили міністром культури та інформаційної політики України 4 червня 2020 року.

Міністр вже подавав у відставку в листопаді 2021 року. Причиною відставки він називав рішення Кабміну щодо виокремлення Держкіно зі складу МКІП та бюджет на культуру у 2022 році. Згодом Олександр Ткаченко зазначив, що не передумав іти у відставку.

2 вересня 2022 року міністр культури та інформаційної політики розкритикував вимогу Національної спілки письменників закрити музей російського письменника у столиці.

Згодом на сайті Офісу президента з'явилася петиція про звільнення Олександра Ткаченка з посади міністра культури України у зв'язку з неналежним виконанням своїх посадових обов'язків. Станом на 2 червня 2023 року вона набрала необхідних 25 тисяч голосів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 20 червня сказав, що немає достатньо підстав для того, аби він ініціював звільнення з посади міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка.

23 червня активісти знову вимагали відставки Ткаченка. Вони з'явилися з плакатами під час дискусії на Книжковому Арсеналі у Києві. Активісти були незадоволені тим, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не погодився з петицією про звільнення Ткаченка з посади, бо не бачить достатньо підстав для цього.

20 липня в інтерв’ю "Радіо Свобода" Ткаченко заявив, що не має наміру йти з посади. У цьому ж інтерв’ю він сказав, що вважає доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору.

Ввечері того ж дня президент України Володимир Зеленський доручив голові уряду Денису Шмигалю знайти заміну міністра культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку.

Одразу після звернення Зеленського Олександр Ткаченко подав прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни.

До Верховної Ради надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України. Її розглянуть на найближчому засіданні.

26 липня комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради не підтримав відставку міністра культури Олександра Ткаченка