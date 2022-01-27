МЗС просить іноземні посольства не нагнітати інформпростір у питанні евакуації дипломатів

Про це йдеться в офіційному коментарі зовнішньополітичного відомства.



"Міністерство закордонних справ вітає рішення абсолютної більшості іноземних партнерів не змінювати режим роботи дипломатичних представництв в Україні, у тому числі не здійснювати евакуацію членів родин і співробітників", - пишуть українські дипломати.



У МЗС вважають передчасними ці кроки.



"Закликаємо іноземних партнерів утримуватися від кроків в публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле та розхитують суспільство", - заявили в міністерстві і нагадали про тісну взаємодію з партнерами щодо оцінки подальших ризиків і загроз агресії Росії.



