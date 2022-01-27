МЗС просить іноземні посольства не нагнітати інформпростір у питанні евакуації дипломатів
Міністерство закордонних справ України вважає передчасним такі кроки
Про це йдеться в офіційному коментарі зовнішньополітичного відомства.
"Міністерство закордонних справ вітає рішення абсолютної більшості іноземних партнерів не змінювати режим роботи дипломатичних представництв в Україні, у тому числі не здійснювати евакуацію членів родин і співробітників", - пишуть українські дипломати.
У МЗС вважають передчасними ці кроки.
"Закликаємо іноземних партнерів утримуватися від кроків в публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле та розхитують суспільство", - заявили в міністерстві і нагадали про тісну взаємодію з партнерами щодо оцінки подальших ризиків і загроз агресії Росії.
- Уряд Канади 24 січня закликав сім'ї дипломатів залишити Україну через побоювання нападу РФ.
- Водночас представництво ЄС поки не планує вивозити своїх дипломатів, а Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.
- Тим часом, у зовнішньополітичному відомстві Німеччини розробляють кризовий план евакуації дипломатів з України, однак поки немає потреби його реалізовувати.
- 24 січня Велика Британія розпочала евакуацію дипломатів із України.
- Австрія планує евакуювати працівників посольства з Києва у разі погіршення ситуації.
- 4 січня Австралія почала евакуацію родин дипломатів із посольства в Україні.
- Водночас Швеція та Угорщина, а також Грузія не планують евакуювати членів родин і співробітників посольства в Києві.
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