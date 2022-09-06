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Головна війна з Росією На "4 канал" колаборанта Ковальова можуть претендувати його спадкоємці, - медіаексперт Довженко
Ексклюзив

На "4 канал" колаборанта Ковальова можуть претендувати його спадкоємці, - медіаексперт Довженко

6 вересня, 2022 вiвторок
11:29
війна з Росією Олексій Ковальов

Медіаексперт Отар Довженко вважає, що долю "4 каналу" колаборанта Ковальова буде вирішувати суд

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Що стосується "4 каналу" колаборанта Ковальова, то це не перший прецедент, коли майно телеканалу примусово використовується на потреби оборони країни. Раніше таке сталось з каналами Медведчука. Проте невідомо жодних обставин такого використання. Також нічого невідомо про використання майна каналу "Наш" Мураєва", - розповів Довженко.

Медіаексперт вважає, що у колаборанта Ковальова можуть зʼявитись спадкоємці, які будуть претендувати на володіння "4 каналом".

"Зараз держава займається корпоративними правами та ліцензією "4 каналу". Поки що незрозуміло, що буде з корпоративними правами цього телеканалу. Звісно пан Ковальов полегшив ситуацію з вирішенням цього питанням тим, що він помер. Однак в нього можуть бути спадкоємці, які не є колаборантами й можуть претендувати на володіння його активами. Тобто ситуація навколо цього каналу дуже непроста, але до вирішення ситуації цей телеканал буде працювати на перемогу України", - додав він.

  • У грудні 2021 року Ковальов купив "4 канал" у колишнього нардепа Дмитра Добродомова, а згодом задекларував його як подарунок від батьків. А у листопаді 2021 року Ковальов потрапив у ДТП на авто, якого не було в його декларації.
  • Після початку широкомасштабної агресії Росії нардеп добровільно залишився на окупованих територіях, через що в квітні його членство у партії "Слуга Народу" призупинили, а 3 травня – виключили з фракції.
  • 8 червня на facebook-сторінці нардепа Олексія Ковальова з'явився пост на підтримку окупантів. У ньому йшлося про те, що Ковальов відвідав "дуже важливий для нього захід" – зустріч першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка "з фермерами Херсонщини".
  • 6 липня народному депутату Олексію Ковальову повідомили про підозру у державній зраді та пособництві Росії. У квітні цього року правоохоронці відкрили справу щодо нардепа Олексія Ковальова, який після повномасштабного вторгнення РФ знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини та допомагає окупантам.
  • 7 липня генпрокурорка поділилася подробицями справи звинуваченого в державній зраді нардепа Олексія Ковальова - підозрюваний організовував вивезення солі й зерна з Херсонщини до Росії.
  • 15 липня народному депутату Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за підозрою у державній зраді, без альтернативи внесення застави. 16 липня суд заарештував майно депутата-зрадника на користь держави. Затримали власність на понад 4,7 млн грн.
  • 3 серпня повідомлялося, що на телеканалі нардепа Ковальова, якого підозрюють у державній зраді, проводили обшуки.
  • Державне бюро розслідувань разом з Офісом генерального прокурора 17 серпня передали до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами телеканал депутата-колаборанта Олексія Ковальова.
  • 22 серпня АРМА передало майно "4 каналу" нардепа-колаборанта Ковальова у розпорядження Держкіно

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Україна
Росія
Херсон
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окупанти
колаборанти
Слуга народу
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