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АРМА передало майно "4 каналу" нардепа-колаборанта Ковальова у розпорядження Держкіно

22 серпня, 2022 понедiлок
11:31
Кримінал Нардеп-колаборант Олексій Ковальов

Майно "4 каналу", що належав депутату-зраднику Олексію Ковальову, Агентство з розшуку та менеджменту активів передало у розпорядження Державного агентства України з питань кіно. Таким чином де-юре завершено законну процедуру конфіскації активу та передачі його на потреби держави

Про це повідомила пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

Як йдеться у повідомленні, майно "4 каналу", що належав депутату-зраднику Олексію Ковальову, АРМА передало у розпорядження Державного агентства України з питань кіно. Таким чином де-юре завершено законну процедуру конфіскації активу та передачі його на потреби держави.

"Відтепер інформаційний ресурс та майно, вартістю у понад 18,5 млн грн буде працювати на користь України та посилюватиме вплив української позиції як у вітчизняному інформаційному просторі, так і за кордоном", - пише пресслужба Держкіно.

Зазначається, що Державне агентство України з питань кіно було обрано як організацію, яка має забезпечити збереження заарештованого майна.

"Не треба пояснювати, наскільки важливо зберігати вплив української позиції в інформаційному просторі. І тут усі наявні ресурси мають використовуватися задля реалізації необхідних задач. Телевізійне обладнання – це зброя інформаційної війни", - сказала голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук.

  • У грудні 2021 року Ковальов купив "4 канал" у колишнього нардепа Дмитра Добродомова, а згодом задекларував його як подарунок від батьків. А у листопаді 2021 року Ковальов потрапив у ДТП на авто, якого не було в його декларації.
  • Після початку широкомасштабної агресії Росії нардеп добровільно залишився на окупованих територіях, через що в квітні його членство у партії "Слуга Народу" призупинили, а 3 травня – виключили з фракції.
  • 8 червня на facebook-сторінці нардепа Олексія Ковальова з'явився пост на підтримку окупантів. У ньому йшлося про те, що Ковальов відвідав "дуже важливий для нього захід" – зустріч першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка "з фермерами Херсонщини".
  • 6 липня народному депутату Олексію Ковальову повідомили про підозру у державній зраді та пособництві Росії. У квітні цього року правоохоронці відкрили справу щодо нардепа Олексія Ковальова, який після повномасштабного вторгнення РФ знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини та допомагає окупантам.
  • 7 липня генпрокурорка поділилася подробицями справи звинуваченого в державній зраді нардепа Олексія Ковальова - підозрюваний організовував вивезення солі й зерна з Херсонщини до Росії.
  • 15 липня народному депутату Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за підозрою у державній зраді, без альтернативи внесення застави. 16 липня суд заарештував майно депутата-зрадника на користь держави. Затримали власність на понад 4,7 млн грн.
  • 3 серпня повідомлялося, що на телеканалі нардепа Ковальова, якого підозрюють у державній зраді, проводили обшуки.
  • Державне бюро розслідувань разом з Офісом генерального прокурора 17 серпня передали до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами телеканал депутата-колаборанта Олексія Ковальова.

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Херсон
Херсонщина
війна з Росією
колаборанти
держзрада
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