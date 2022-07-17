На Донеччині за добу внаслідок обстрілів загарбників загинули три мирних жителі, ще 12 - поранені
16 липня в Донецькій області від обстрілів російських окупантів загинуло щонайменше три людини, ще 12 отримали поранення
Про це інформує в телеграмі очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 16 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Удачному та 1 у Покровську. Ще 12 людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Дві російські ракети влучили у школу та дитсадок в місті Залізне. Інформації про постраждалих немає, але будівлі пошкоджені.
Ще одна рашистська ракета прилетіла у житловий квартал Торецька.
Також у Костянтинівці окупанти обстріляли територію медичного коледжу, а у Соледарі внаслідок влучань зайнявся місцевий центр дитячої та юнацької творчості.
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