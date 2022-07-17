Про це інформує в телеграмі очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 16 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Удачному та 1 у Покровську. Ще 12 людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Дві російські ракети влучили у школу та дитсадок в місті Залізне. Інформації про постраждалих немає, але будівлі пошкоджені.

Ще одна рашистська ракета прилетіла у житловий квартал Торецька.

Також у Костянтинівці окупанти обстріляли територію медичного коледжу, а у Соледарі внаслідок влучань зайнявся місцевий центр дитячої та юнацької творчості.

Кшиштоф Щерський під час засідання Ради Безпеки Об’єднаних Націй, присвяченого воєнному знищенню культурної спадщини в Україні, заявив, що пропаганда РФ в цій війні розпалює ненависть, зневажає все українське - не лише людей, а й культуру та освіту.

15 липня окупанти обстріляли центр Бахмута, що на Донеччині, з реактивної артилерії.

16 липня боєць нацгвардії України, батальйон "Свобода" Артем Рубан розповів, що найгарячішими напрямками зараз є Бахмут та Слов’янськ.

Українські військові відбили штурм російських окупантів на Донецькому та Бахмутському напрямках.

16 липня, українські захисники знищили мінібазу окупантів у Донецькій області.

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