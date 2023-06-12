Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"На Миколаївщині від затоплення потерпають 13 населених пунктів, які розташовані поряд з Херсонською областю. Це район нашої багатостраждальної Снігурівки, яка була під окупацією 9 місяців. Сам районний центр не підтопило, але затоплено 5 свердловин, які забезпечують Снігурівку питною водою. Зазначу, що тільки після деокупації було запущено водопостачання, а зараз знову люди сидять без води", - розказала депутатка Миколаївської обласної ради.

Вікторія Москаленко додала, що постійно йде допомога Снігурівці та району, завозиться вода, гаряча їжа, генератори для електрозабезпечення, тому що там є люди, які відмовляються від евакуації та залишаються жити посеред поля, говорячи, що окупацію пережили, і повінь теж переживуть.

"У населених пунктах Миколаївщини повністю затоплено 540 будинків. А якщо брати загалом кількість постраждалих і ті місця, куди не можна під'їхати, - приблизно 4000 домоволодінь. З зони підтоплення евакуйовано 680 людей, 123 дитини. З моменту затоплення загинула одна людина, яка відмовилася евакуюватися; будинок загиблого був у місці швидкого затоплення, тому, на жаль, чоловік віком 50 років загинув внаслідок повені", - сказала Москаленко.

Ситуація з підтопленням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

Внаслідок цього, на вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області були зруйновані і затоплені мости й городи. У середу, 7 червня, підтоплення трималися у чотирьох районах Миколаєва.

Станом на 8 червня в акваторії Миколаєва рівень води зріс до 102 см, а в Херсонській області фіксували відступ води на 6 см.

У п'ятницю, 9 червня, у Миколаєві продовжили слідкувати за рівнем води в акваторії. Повідомлялося, що за ніч рівень води у місті знизився на 2 см, а вранці ще на 3 см.

Зранку 9 червня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що рівень води в області впав на 20 см, затоплено 3 624 будинки 32 населених пунктів.

Зранку 10 червня повідомлялося, що в акваторії Миколаєва рівень води становить 88 сантиметрів. Водночас у Херсоні рівень води в Дніпрі перевищував звичну позначку на 4 метри 72 сантиметри, проте за ніч він опустився на 31 сантиметр.

За ніч рівень води на Херсонщині та у Миколаєві, що зазнали підтоплень внаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС, знизився.

11 червня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що рівень затоплення на Херсонщині та Миколаївщині продовжує знижуватися