На офіційній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі обговорять питання віз для росіян
На офіційній зустрічі 31 серпня міністри закордонних справ Євросоюзу обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні
Про це повідомила речниця Європейської комісії Аніта Гіппер, повідомляє "Європейська правда".
Як йдеться у повідомленні, 31 серпня міністри закордонних справ Євросоюзу обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.
"Я б хотіла нагадати, що 31 серпня у нас буде офіційна зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Празі. Дискусії там торкнуться також питання віз росіян, що подорожують до до ЄС", - сказала Гіппер.
Гіппер зауважила, що у контексті візового питання Європейська комісія просуває скоординовану відповідь на рівні ЄС.
"Зараз дискусії відбуваються на рівні ЄС і між державами-членами, щоб гарантувати скоординований підхід… Ґрунтуючись на останній інформації, яку ми отримали від держав-членів, візова активність повністю не зупинена, зокрема гуманітарні випадки опрацьовуються", - сказа речниця.
Як пише "Європейська правда", речниця ЄК підкреслила, що єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон відвідає Латвію та Фінляндію у перший тиждень вересня для подальших обговорень цієї теми.
- Глава МЗС Данії Єппе Кофод сподівається, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам.
- Майже 20 правозахисних організацій Грузії вимагають від влади запровадити візовий режим із Росією.
- 11 серпня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.
- 12 серпня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти РФ
- Водночас Польща розробляє рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз.
- 14 серпня президент Латвії Егілс Левітс наголосив, що будуть введені додаткові санкції проти Росії, зокрема Латвія повинна переглянути вже видані росіянам посвідки на проживання і анулювати їх тим, хто підтримує військову агресію.
- МЗС Фінляндії видаватиме росіянам значно менше віз - пріоритетно для тих, хто приїжджає в країну за сімейними обставинами або для роботи.
- З 18 серпня у Естонію не пускатимуть росіян з виданими Естонською Республікою візами, чия мета поїздки – туризм, бізнес, спорт чи культура.
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