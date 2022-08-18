На офіційній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі обговорять питання віз для росіян

Про це повідомила речниця Європейської комісії Аніта Гіппер, повідомляє "Європейська правда".

Як йдеться у повідомленні, 31 серпня міністри закордонних справ Євросоюзу обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

"Я б хотіла нагадати, що 31 серпня у нас буде офіційна зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Празі. Дискусії там торкнуться також питання віз росіян, що подорожують до до ЄС", - сказала Гіппер.

Гіппер зауважила, що у контексті візового питання Європейська комісія просуває скоординовану відповідь на рівні ЄС.

"Зараз дискусії відбуваються на рівні ЄС і між державами-членами, щоб гарантувати скоординований підхід… Ґрунтуючись на останній інформації, яку ми отримали від держав-членів, візова активність повністю не зупинена, зокрема гуманітарні випадки опрацьовуються", - сказа речниця.

Як пише "Європейська правда", речниця ЄК підкреслила, що єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон відвідає Латвію та Фінляндію у перший тиждень вересня для подальших обговорень цієї теми.

Глава МЗС Данії Єппе Кофод сподівається, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам.

Майже 20 правозахисних організацій Грузії вимагають від влади запровадити візовий режим із Росією.

11 серпня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

12 серпня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти РФ

Водночас Польща розробляє рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз.

14 серпня президент Латвії Егілс Левітс наголосив, що будуть введені додаткові санкції проти Росії, зокрема Латвія повинна переглянути вже видані росіянам посвідки на проживання і анулювати їх тим, хто підтримує військову агресію.

МЗС Фінляндії видаватиме росіянам значно менше віз - пріоритетно для тих, хто приїжджає в країну за сімейними обставинами або для роботи.

З 18 серпня у Естонію не пускатимуть росіян з виданими Естонською Республікою візами, чия мета поїздки – туризм, бізнес, спорт чи культура.

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