Про це інформує Міністерство Фінансів України.

З січня по липень цього року, видатки загального фонду державного бюджету склали 1,64 трлн гривень, з яких у липні - 231,8 млрд гривень.

Найбільшою статтею видатків (40,8% від загального обсягу) була оплата праці з нарахуваннями, на яку було витрачено 669,9 млрд гривень. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців було спрямовано 518,8 млрд гривень.

Фото: Міністерство Фінансів України

Другою за величиною статтею видатків є оплата за використання товарів та послуг, яка складає 24,8% від загального обсягу видатків. На цю статтю було спрямовано 406,3 млрд гривень, зокрема 65,3 млрд гривень у липні.

Більшість цих коштів також йде на Збройні Сили України - 276,9 млрд гривень було витрачено на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, пального, харчування тощо. Ще 78,6 млрд гривень перераховано на програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

Третьою за величиною статтею видатків було соціальне забезпечення, таке як пенсії та стипендії, на яке спрямували 304,6 млрд гривень. З цієї суми 159 млрд гривень перераховано Пенсійному фонду, а 105,5 млрд гривень - Міністерству соціальної політики.

Серед інших значних статей видатків можна виділити трансферти місцевим бюджетам (5,6% всіх видатків, або 92,3 млрд гривень) та обслуговування державного боргу (7,8% видатків, або 128,1 млрд гривень).

Що відомо про виплати військовим

З 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат премій військовим. Відповідно до нього виплати безпосередньо залежали від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань.

У Верховній Раді України підготували низку законопроєктів щодо захисту ветеранів війни з Росією, зокрема про соціальний пакет для демобілізованих.

Заступник начальника Управління соціальної підтримки Міністерства оборони України - начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковник Олег Рогаль пояснив, що передбачає впроваджений 1 лютого 2023 року новий порядок нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям.

10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати мають повернути працівникам ДСНС і поліцейським.

Як зазначив в ефірі Еспресо нардеп Федір Веніславський, виплати всім військовим по 30 тис. грн потребують понад трильйон гривень на рік.

12 квітня у парламент внесено проєкт постанови, яка блокує підписання головою ВР і президентом України закону, що передбачає повернення щомісячної виплати 30 тис. грн військовослужбовцям, поліцейським і рятувальникам.

13 квітня народний депутат Олексій Гончаренко подав у Верховну Раду України поправки до законопроєкту про збільшення для військовослужбовців щорічної відпустки до 30 днів.

3 травня Верховна Рада України прийняла законопроєкт, згідно з яким військові зможуть демобілізуватися, якщо в них загинули або зникли безвісти близькі родичі.

30 травня ВРУ підтримала проєкти законів про збільшення відпусток і премії військовослужбовцям, проте нині лише у першому читанні.