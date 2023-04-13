Про це йдеться у карті законопроєкту №9205 від 13.04.2023 про внесення змін до пункту 18 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання відпусток військовослужбовцям під час дії воєнного стану.

"Пропоную передбачити більшу тривалість відпусток, зокрема щорічної в сумі до 30 днів та надати можливість строковикам отримувати додаткову відпустку. Людям потрібен відпочинок і фізичний, і психологічний", - пише народний депутат України Олексій Гончаренко.

Автор закликає Верховну Раду якомога швидше розглянути проєкту закону.

Нині військовий протягом року може отримати відпустку загалом не більше 20 календарних днів: 10 днів щорічної відпустки та 10 днів за сімейними обставинами без урахування проїзду.

Водночас відпустку можуть дати й на менший термін, це залежить від рішення командування.

Строковикам надається 10 днів протягом всього строку служби.