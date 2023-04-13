У Раду подали законопроєкт про збільшення для військових щорічної відпустки до 30 днів
13 квітня народний депутат Олексій Гончаренко подав у Верховну Раду України поправки до законопроєкту про збільшення для військовослужбовців щорічної відпустки до 30 днів
Про це йдеться у карті законопроєкту №9205 від 13.04.2023 про внесення змін до пункту 18 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання відпусток військовослужбовцям під час дії воєнного стану.
"Пропоную передбачити більшу тривалість відпусток, зокрема щорічної в сумі до 30 днів та надати можливість строковикам отримувати додаткову відпустку. Людям потрібен відпочинок і фізичний, і психологічний", - пише народний депутат України Олексій Гончаренко.
Автор закликає Верховну Раду якомога швидше розглянути проєкту закону.
Нині військовий протягом року може отримати відпустку загалом не більше 20 календарних днів: 10 днів щорічної відпустки та 10 днів за сімейними обставинами без урахування проїзду.
Водночас відпустку можуть дати й на менший термін, це залежить від рішення командування.
Строковикам надається 10 днів протягом всього строку служби.
- Крім того, з 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат премій військовим. Відповідно до нього виплати безпосередньо залежали від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань.
- Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про повернення всім військовослужбовцям премій розміром 30 тис. грн і передав звернення прем'єр-міністру Денису Шмигалю.
- У Верховній Раді України підготували низку законопроєктів щодо захисту ветеранів війни з Росією, зокрема про соціальний пакет для демобілізованих.
- Заступник начальника Управління соціальної підтримки Міністерства оборони України - начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковник Олег Рогаль пояснив, що передбачає впроваджений 1 лютого 2023 року новий порядок нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям.
- 24 березня у Верховну Раду України внесли законопроєкт №9142, у якому йдеться, що українці мають право демобілізуватися через 18 місяців з моменту мобілізації
- 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати мають повернути працівникам ДСНС і поліцейським.
- Як зазначив в ефірі Еспресо нардеп Федір Веніславський, виплати всім військовим по 30 тис. грн потребують понад трильйон гривень на рік.
- 7 квітня петиція про демобілізацію військових через 18 місяців після мобілізації набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.
- 12 квітня у парламент внесено проєкт постанови, яка блокує підписання головою ВР і президентом України закону, що передбачає повернення щомісячної виплати 30 тис. грн військовослужбовцям, поліцейським і рятувальникам.
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