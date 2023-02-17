На заводі з виробництва вибухівки та детонаторів у Самарській області РФ стався вибух, є загиблий та поранені
16 лютого на Чапаєвському механічному заводі у Самарській області РФ здетонувала вибухівка: загинула одна людина, ще троє отримали поранення
Про це поінформували в російському ТАСС.
У Росії на Чапаєвському механічному заводі у Самарській області здетонувала вибухівка.
"В одному з цехів Чапаєвського механічного заводу сталася детонація вибухової речовини, пожежа не виникла. Загинула одна людина, троє зазнали поранень", - зазначив російським журналістам співрозмовник з екстрених служб.
Прикметно, що на Чапаєвському механічному заводі виробляють вибухівку та детонатори, також він є одним із найстаріших підприємств міста та регіону.
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