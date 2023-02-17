Про це поінформували в російському ТАСС.

У Росії на Чапаєвському механічному заводі у Самарській області здетонувала вибухівка.

"В одному з цехів Чапаєвського механічного заводу сталася детонація вибухової речовини, пожежа не виникла. Загинула одна людина, троє зазнали поранень", - зазначив російським журналістам співрозмовник з екстрених служб.

Прикметно, що на Чапаєвському механічному заводі виробляють вибухівку та детонатори, також він є одним із найстаріших підприємств міста та регіону.