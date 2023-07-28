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"Нагнітають ситуацію": у Держприкордонслужбі розповіли про дії ПВК Вагнера у Білорусі

28 липня, 2023 п'ятниця
10:22
Війна з Росією ПВК Вагнер

За даними Державної прикордонної служби України, Білорусь застосовує найманців ПВК Вагнера для нагнітання ситуації, але їхня кількість та місцеперебування не створюють небезпеки для нашої країни

Про це інформує в етері телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Підрозділи розвідки, в тому числі розвідки Держприкордонслужби продовжують відстежувати умови їхнього перебування, як вони будуть надалі залучені, і наскільки вони становитимуть загрозу Україні. Зараз бачимо, що вони більше нагнітають ситуацію, в тому числі стосовно країн Європейського союзу. Це такий собі один із факторів впливу, який вони продовжують використовувати", - розповів військовий.

Водночас ситуація на українсько-білоруському кордоні є контрольованою та спокійною.

Щодо переміщення техніки чи особового складу підрозділів, які могли б становити загрозу для України, прикордонники не зафіксували жодних даних поблизу кордону.

"Наразі вагнерівців на території Білорусії трохи більше ніж 5 тис. і вони перебувають на значній відстані від кордону з Україною", - підсумував Демченко.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера.

Вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. Після цього, того ж дня, стало відомо, що до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.

В Інституті вивчення війни заявили, що немає жодних ознак того, що вагнерівці у Білорусі мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу

25 липня, до Білорусі прибула 11-та колона вагнерівців, цього разу з бронеавтомобілями. У колоні щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Також стало відомо, хто очолив вагнерівців у Білорусі.

27 липня Центр національного спротиву повідомив, що підрозділи ПВК Вагнера шукають в Білорусі людей, готових воювати проти Литви та Польщі. Також цього дня Гаюн повідомив, що до Білорусі прибула  дванадцята за рахунком колона ПВК Вагнера, у якій нарахували щонайменше 50 одиниць техніки.

Станом на 08:50 28 липня у Білорусі по трасі М5 зафіксовано рух вже тринадцятої за рахунком колони приватної військової компанії Вагнера.  

Росія
Білорусь
Олександр Лукашенко
Вагнергейт
Євген Пригожин
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