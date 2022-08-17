Про це заявив провідний кремлівський пропагандист Володимир Соловйов, інформує-телеграм канал "Можем обяснить".

"Добре, ми зараз введемо війська для захисту російськомовного населення, 40% у Латвії, – загрожує Соловйов. — Чи смикнуться країни НАТО? Берлін, Париж, Лондон, Брюссель готові горіти від ударів наших ракет?"

Соловйов упевнений: у разі вторгнення за прибалтійські країни вступиться лише Польща, але навряд чи США та західні європейці.

"Інші поїдуть чи ні? Ми ж не будемо цей цирліх-манірліх влаштовувати [як в Україні], — попереджає Z-агітатор. — Якщо НАТО піде, то інший підхід, нам їх на хрін не шкода, вони не наші люди".

Окрім цього, за словами пропагандиста, РФ може застосувати у новій війні тактичну, а якщо знадобиться, то й стратегічну ядерну зброю.

5 серпня посольство Латвії тимчасово зупинило видачу всіх віз для російських громадян. 11 серпня, Латвія визнала Росію спонсором тероризму та закликала ЄС припинити дію віз для росіян і білорусів.

9 серпня Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд усім громадянам РФ. 10 серпня, очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав усі країни Європейського Союзу і Групи семи припинити видачу віз громадянам РФ.

11 серпня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

12 серпня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти РФ

Водночас Польща розробляє рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз.

Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb