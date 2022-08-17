"Нам их на хрен не жалко": в разі закриття Європи для росіян кремлівські пропагандисти "анонсують" війну з НАТО і ядерні удари
Відповіддю на закриття Європи для росіян може стати вторгнення до Прибалтики, війна з НАТО та застосування ядерної зброї
Про це заявив провідний кремлівський пропагандист Володимир Соловйов, інформує-телеграм канал "Можем обяснить".
"Добре, ми зараз введемо війська для захисту російськомовного населення, 40% у Латвії, – загрожує Соловйов. — Чи смикнуться країни НАТО? Берлін, Париж, Лондон, Брюссель готові горіти від ударів наших ракет?"
Соловйов упевнений: у разі вторгнення за прибалтійські країни вступиться лише Польща, але навряд чи США та західні європейці.
"Інші поїдуть чи ні? Ми ж не будемо цей цирліх-манірліх влаштовувати [як в Україні], — попереджає Z-агітатор. — Якщо НАТО піде, то інший підхід, нам їх на хрін не шкода, вони не наші люди".
Окрім цього, за словами пропагандиста, РФ може застосувати у новій війні тактичну, а якщо знадобиться, то й стратегічну ядерну зброю.
- 5 серпня посольство Латвії тимчасово зупинило видачу всіх віз для російських громадян. 11 серпня, Латвія визнала Росію спонсором тероризму та закликала ЄС припинити дію віз для росіян і білорусів.
- 9 серпня Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд усім громадянам РФ. 10 серпня, очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав усі країни Європейського Союзу і Групи семи припинити видачу віз громадянам РФ.
- 11 серпня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.
- 12 серпня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти РФ
- Водночас Польща розробляє рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз.
- Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.
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