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Наступ, ситуація на фронті та потреби ЗСУ: Залужний поспілкувався з Міллі

28 червня, 2023 середа
21:05
Світ

У середу, 28 червня, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі

Про це Залужний написав у телеграмі.

"Обговорили ситуацію на фронті. Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальних дій, маємо просування", - розповів головнокомандувач.

Залужний заявив, що російські війська активно захищаються, але зазнають значних втрат і намагаються утримати позиції, мінуючи місцевість.

"Розповів генералу Міллі про актуальні потреби нашого війська в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування. Принагідно подякував за пакет військової допомоги", - додав військовий.

Марк Міллі та Валерій Залужний домовилися і надалі бути на звʼязку та координувати дії задля деокупації України.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.

ЗСУ
Війна з Росією
США
Валерій Залужний
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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