Натхненні звільненим Лиманом: хлопці у Бахмуті вже прагнуть іти у наступ, бо нудно сидіти в обороні, - боєць ТрО Фірсов
Боєць Територіальної оборони й військовий медик Єгор Фірсов зазначив, що українські військові у Бахмуті Донецької області готові йти у наступальні бої проти ворога
Про це він розповів в ефірі Еспресо.
"Позиції максимально тримаються, у всіх хлопців настрій бойовий. Ми вже тут жартуємо, що ТрО вже час перейменовувати у "територіальний наступ", тому що настрій наступальний. Ми натхненні ситуацією, яка сталася в Лимані. Лиман – звільнений, він наш, український. І Бахмут є і буде під контролем України, але хлопці, більшість з якими я спілкуюся, вже планують і хочуть іти у наступ. Їм вже трохи нудно сидіти в обороні", - сказав Єгор Фірсов.
Боєць Територіальної оборони зазначив, що наразі у Бахмуті ситуація не така гаряча, як була у серпні.
"Я до чого це кажу, що якщо серпень – це була така глуха оборона, ми оборонялися і було дуже важко. То зараз так, ми обороняємося, але це не говорить, що якась є надкритична ситуація", - додав він.
- 1 жовтня українські військові підняли прапор України на в'їзді до міста Лиман в Донецькій області. Тоді ж міністерство оборони Росії заявило, що російські окупанти відступили з міста через загрозу оточення.
- Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий зауважив, що армія РФ намагається атакувати українські позиції на Бахмутському напрямку, але ЗСУ тримають рубежі.
- 2 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що чекає початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана.
- Станом на 2 жовтня ЗСУ повністю зачистили Лиман від росіян.
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