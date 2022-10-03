Про це він розповів в ефірі Еспресо.

"Позиції максимально тримаються, у всіх хлопців настрій бойовий. Ми вже тут жартуємо, що ТрО вже час перейменовувати у "територіальний наступ", тому що настрій наступальний. Ми натхненні ситуацією, яка сталася в Лимані. Лиман – звільнений, він наш, український. І Бахмут є і буде під контролем України, але хлопці, більшість з якими я спілкуюся, вже планують і хочуть іти у наступ. Їм вже трохи нудно сидіти в обороні", - сказав Єгор Фірсов.

Боєць Територіальної оборони зазначив, що наразі у Бахмуті ситуація не така гаряча, як була у серпні.

"Я до чого це кажу, що якщо серпень – це була така глуха оборона, ми оборонялися і було дуже важко. То зараз так, ми обороняємося, але це не говорить, що якась є надкритична ситуація", - додав він.

1 жовтня українські військові підняли прапор України на в'їзді до міста Лиман в Донецькій області. Тоді ж міністерство оборони Росії заявило, що російські окупанти відступили з міста через загрозу оточення.

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий зауважив, що армія РФ намагається атакувати українські позиції на Бахмутському напрямку, але ЗСУ тримають рубежі.

2 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що чекає початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана.

Станом на 2 жовтня ЗСУ повністю зачистили Лиман від росіян.

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