НАЗК внесло німецьких виробників верстатів SPINNER та DMG MORI до переліку спонсорів війни
Національне агентство з протидії корупції включило двох провідних німецьких виробників точних верстатів SPINNER та DMG MORI до списку міжнародних спонсорів війни
Про це інформує пресслужба.
Повідомляється, що коли німецький народ надає небувалу оборонну допомогу Україні для захисту від російської агресії, то такі компанії, як SPINNER та DMG MORI, продовжують співпрацю з Росією, підтримуючи її військову силу.
"Верстати цих компаній продовжує утримувати та купувати у РФ попри введені санкції. Без них вона не здатна виготовляти зброю та компоненти до неї", - йдеться в матеріалі.
На сайті офіційного дистриб'ютора компанії SPINNER у РФ ООО "ШПИННЕР", зазначено, що він працює у звичайному режимі. А після початку широкомасштабної війни обсяг постачання обладнання SPINNER до Росії збільшився на 500%.
Компанія DMG MORI має представництво в країні-агресорці через ТОВ "ДМГ Мори Рус", яке контролює верстатобудівний завод в Ульяновську - ТОВ "Ульяновский станкостроительный завод". У лютому 2022 року DMG MORI заявила про призупинення усіх продажів і сервісу в Росії, а також усього виробництва на своєму заводі в Ульяновську. Однак виробник залишається на ринку РФ, що суперечить його офіційним повідомленням.
Учора НАЗК внесло 14 російських імпортерів верстатів SPINNER, які допомагали виготовляти танки для ворога, до списку кандидатів на санкції. А також пропонувало долучити їх до списку кандидатів на міжнародні санкції.
Останні рішення НАЗК
Станом на 16 червня у перелік міжнародних спонсорів війни від НАЗК було внесено 29 компаній. Серед них, зокрема, китайські Xiaomi і Great Wall, угорський OTP Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, Bonduelle, французька мережа Auchan, німецька Metro та інші компанії.
7 вересня турецька група Şişecam, яка займається виробництвом скла та хімікатів, також потрапила до списку міжнародних спонсорів війни Національного агентства України з питань запобігання корупції. Компанія не припиняє торгівлю з Росією і є найбільшим постачальником на російський ринок.
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