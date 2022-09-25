Не розганяйте зраду. Боротьба за решту полонених азовців триває, - дружина захисника "Азовсталі" Дмитра Данилова
Дружина захисника "Азовсталі" Дмитра Данилова Анна Науменко розповіла, що боротьба за звільнення решти військовополонених азовців продовжується
Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо".
"Зараз багато процесів відбувається паралельно, після другого обміну азовців. Проте ми не знаємо, коли буде наступний обмін. Звісно ми чекаємо. Я не думаю, що тут потрібно розводити дуже багато зрад з того приводу, що обміняли публічних військових. Наші азовці не випадуть з інформаційного поля і боротьба за їх визволення продовжує тривати", - пояснила Науменко.
Анна наголосила, що вони будуть і надалі працювати з міжнародними організаціями для того, щоб звільнити азовців з полону.
"Зараз інформаційний простір дуже насичений останнім обміном. Коли це закінчиться, будемо продовжувати працювати над визволенням наших хлопців. Зокрема, з Червоним Хрестом та іншими міжнародними структурами. Бо зараз дуже велика увага преси забирає час і боротьба зараз трішки розгалужується", - додала вона.
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