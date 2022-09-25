Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо".



"Зараз багато процесів відбувається паралельно, після другого обміну азовців. Проте ми не знаємо, коли буде наступний обмін. Звісно ми чекаємо. Я не думаю, що тут потрібно розводити дуже багато зрад з того приводу, що обміняли публічних військових. Наші азовці не випадуть з інформаційного поля і боротьба за їх визволення продовжує тривати", - пояснила Науменко.



Анна наголосила, що вони будуть і надалі працювати з міжнародними організаціями для того, щоб звільнити азовців з полону.

"Зараз інформаційний простір дуже насичений останнім обміном. Коли це закінчиться, будемо продовжувати працювати над визволенням наших хлопців. Зокрема, з Червоним Хрестом та іншими міжнародними структурами. Бо зараз дуже велика увага преси забирає час і боротьба зараз трішки розгалужується", - додала вона.

21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України.

Крім того, батько бійця "Азову" Євген Сухарніков сказав, що треба продовжувати працювати над визволенням оборонців Маріуполя, бо з полону звільнили лише невелику частину бійців.

22 вересня двоє військових з Тернопільщини - Михайло Діанов із позивним Борода та Катерина Поліщук на псевдо Пташка, яких вдалося звільнити з російського полону, нарешті зустрілися зі своїми рідними.

СБУ показала унікальні кадри звільнення українських полонених.

23 вересня журналістка Віолетта Кіртока опублікувала світлини захисника Маріуполя Михайла Діанова, якого звільнили 21 вересня з полону. Чоловік отримав поранення до полону, і рука не зрослася й у ній бракує 4 см кістки.

24 вересня речник президента Туреччини Ібрагім Калін повідомив, що Ердоган і Зеленський узгоджували обмін 15 командирів "Азовсталі", а домовилися лише за 5.

Захисниця Маріуполя Катерина Поліщук на псевдо Пташка оприлюднила перші фото після звільнення з російського полону.

Заступник командира полку "Азов" Мольфар розповів, що всіх звільнених українських військових росіяни катували в полоні. Захисники перебувають у важкому психологічному та фізичному стані й потребують допомоги.

Дружина полоненого азовця Лілія Ступіна розповіла, що ще близько 700 бійців "Азову" залишаються в полоні, а Червоний Хрест радить родинам полонених тільки молитися.



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb