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Боротьба за свободу слова
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Не розганяйте зраду. Боротьба за решту полонених азовців триває, - дружина захисника "Азовсталі" Дмитра Данилова

25 вересня, 2022 неділя
13:43
війна з Росією обмін полоненими

Дружина захисника "Азовсталі" Дмитра Данилова Анна Науменко розповіла, що боротьба за звільнення решти військовополонених азовців продовжується

Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз багато процесів відбувається паралельно, після другого обміну азовців. Проте ми не знаємо, коли буде наступний обмін. Звісно ми чекаємо. Я не думаю, що тут потрібно розводити дуже багато зрад з того приводу, що обміняли публічних військових. Наші азовці не випадуть з інформаційного поля і боротьба за їх визволення продовжує тривати", - пояснила Науменко.


Анна наголосила, що вони будуть і надалі працювати з міжнародними організаціями для того, щоб звільнити азовців з полону.

"Зараз інформаційний простір дуже насичений останнім обміном. Коли це закінчиться, будемо продовжувати працювати над визволенням наших хлопців. Зокрема, з Червоним Хрестом та іншими міжнародними структурами. Бо зараз дуже велика увага преси забирає час і боротьба зараз трішки розгалужується", - додала вона.

  • 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України.
  • Крім того, батько бійця "Азову" Євген Сухарніков сказав, що треба продовжувати працювати над визволенням оборонців Маріуполя, бо з полону звільнили лише невелику частину бійців.
  • 22 вересня двоє військових з Тернопільщини - Михайло Діанов із позивним Борода та Катерина Поліщук на псевдо Пташка, яких вдалося звільнити з російського полону, нарешті зустрілися зі своїми рідними.
  • СБУ показала унікальні кадри звільнення українських полонених.
  • 23 вересня журналістка Віолетта Кіртока опублікувала світлини захисника Маріуполя Михайла Діанова, якого звільнили 21 вересня з полону. Чоловік отримав поранення до полону, і рука не зрослася й у ній бракує 4 см кістки.
  • 24 вересня речник президента Туреччини Ібрагім Калін повідомив, що Ердоган і Зеленський узгоджували обмін 15 командирів "Азовсталі", а домовилися лише за 5.
  • Захисниця Маріуполя Катерина Поліщук на псевдо Пташка оприлюднила перші фото після звільнення з російського полону.
  • Заступник командира полку "Азов" Мольфар розповів, що всіх звільнених українських військових росіяни катували в полоні. Захисники перебувають у важкому психологічному та фізичному стані й потребують допомоги.
  • Дружина полоненого азовця Лілія Ступіна розповіла, що ще близько 700 бійців "Азову" залишаються в полоні, а Червоний Хрест радить родинам полонених тільки молитися.


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Маріуполь
військові
російська армія
ЗСУ
полонені
окупанти
полк "Азов"
Азовсталь
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