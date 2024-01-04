"Невідомо про жодне швидке рішення": Білий дім про поновлення військової допомоги Україні
Якщо конгрес США не ухвалить бюджет підтримки України - військову допомогу доведеться зупинити, однак адміністрація президента робитиме все для того, щоб українці отримували озброєння
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Вони муситимуть (зупинитися – ред.)", - відповів він на запитання, чи припиняться поставки зброї, якщо конгрес не ухвалить бюджет додаткової допомоги Україні.
Кірбі також відповів на питання, чи існують певні резерви зброї, які можна було б використати зараз для України.
"Мені невідомо про жодне швидке рішення, яке можна було би зробити", - сказав представник адміністрації.
Водночас Кірбі додав, що не хотів би випереджати процес ухвалення рішень.
"Я маю на увазі, що ми будемо робити все можливе, щоби продовжувати підтримку України. Але з точки зору типів систем озброєнь, які ми можемо надавати, а також частоти, з якою ми надавали їх - кожні два тижні - ці можливості закінчилися 27 грудня, коли ми виділили наш останній пакет за рік, на який ми мали фінансування", - підкреслив представник адміністрації США.
Що відомо про голосування Конгресу США за додаткову допомогу Україні
4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця 2023 року в адміністрації закінчаться гроші на надання зброї Україні для боротьби з Росією.
Після цього в конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитися від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів.
6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на $106 млрд.
8 грудня стало відомо, що адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країні, аби забезпечити голосування республіканців у конгресі.
15 грудня Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні та закликав конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України.
Лідер демократичної партії в сенаті Чак Шумер повідомив, що сенат США переніс різдвяні канікули й знову голосуватиме щодо пакета допомоги.
21 грудня координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація сподівається на погодження допомоги Україні на початку січня, коли конгрес повернеться до роботи після різдвяних канікул.
29 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу після масованого терористичного удару РФ по Україні
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