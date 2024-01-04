Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Невідомо про жодне швидке рішення": Білий дім про поновлення військової допомоги Україні

"Невідомо про жодне швидке рішення": Білий дім про поновлення військової допомоги Україні

4 січня, 2024 четвер
05:32
Війна з Росією Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі

Якщо конгрес США не ухвалить бюджет підтримки України - військову допомогу доведеться зупинити, однак адміністрація президента робитиме все для того, щоб українці отримували озброєння

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Вони муситимуть (зупинитися – ред.)", - відповів він на запитання, чи припиняться поставки зброї, якщо конгрес не ухвалить бюджет додаткової допомоги Україні.

Кірбі також відповів на питання, чи існують певні резерви зброї, які можна було б використати зараз для України.

"Мені невідомо про жодне швидке рішення, яке можна було би зробити", - сказав представник адміністрації.

Водночас Кірбі додав, що не хотів би випереджати процес ухвалення рішень.

"Я маю на увазі, що ми будемо робити все можливе, щоби продовжувати підтримку України. Але з точки зору типів систем озброєнь, які ми можемо надавати, а також частоти, з якою ми надавали їх - кожні два тижні - ці можливості закінчилися 27 грудня, коли ми виділили наш останній пакет за рік, на який ми мали фінансування", - підкреслив представник адміністрації США.

Що відомо про голосування Конгресу США за додаткову допомогу Україні

4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця 2023 року в адміністрації закінчаться гроші на надання зброї Україні для боротьби з Росією.

Після цього в конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитися від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів. 

6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на $106 млрд. 

8 грудня стало відомо, що адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країні, аби забезпечити голосування республіканців у конгресі.

15 грудня Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні та закликав конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України.

Лідер демократичної партії в сенаті Чак Шумер повідомив, що сенат США переніс різдвяні канікули й знову голосуватиме щодо пакета допомоги.

21 грудня координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація сподівається на погодження допомоги Україні на початку січня, коли конгрес повернеться до роботи після різдвяних канікул.

 29 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу після масованого терористичного удару РФ по Україні

Світ
Джо Байден
США
Військові новини
Економіка
допомога США Україні
Джон Кірбі
Читайте також:
зима, ялинка, мороз
2 січня, 2024 вiвторок
Похолодання скасовується: синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні до 8 січня
Ілон Маск
2 січня, 2024 вiвторок
"Після чотирьох років божевілля": Маск зробив передбачення на наступний рік
Роман Безсмертний
2 січня, 2024 вiвторок
2024 рік стане роком зовсім іншої допомоги Україні, - Безсмертний
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.13
    Купівля 38.13
    Продаж 38.91
  • EUR
    Купівля 41.84
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
4 січня
06:23
Оксана Маркарова
Мир з Росією може бути досягнутий лише силою, - посол у США Маркарова
05:59
ЗАЕС і МАГАТЕ
Росіяни заборонили інспекцію кількох реакторних залів ЗАЕС, - МАГАТЕ
05:59
Оновлено
Японія землетрус
Землетрус у Японії: кількість загиблих зросла до 78
05:35
Ірландія
Ірландія щотижня приймає понад 500 біженців з України
05:07
Радбез ООН
Члени Радбезу ООН засудили напади хуситів на судна у Червоному морі
04:39
У Польщі не виключають, що порушення повітряного простору ракетою РФ 29 грудня було провокацією
04:12
ЗРК Patriot
На тлі нових атак РФ по Україні НАТО закупить ракети для Patriot на $5,5 млрд
03:44
Оновлено
полонені
Найбільший обмін: Україна повернула з російського полону 230 воїнів і цивільних
03:16
Звільнення полонених
В ISW назвали мотиви Росії у проведенні обміну полоненими
02:48
Японія
У Токіо жінка напала з ножем на пасажирів поїзда: чотири людини поранено
02:20
США зброя для України війна з росією
У Білому домі підтвердили відсутність зловживань із військовою допомогою в Україні
01:52
Оновлено
збитий "Шахед"
"Шахеди" та С-300: ворог атакував Україну в ніч на 4 січня
01:24
Tesla
Tesla Ілона Маска втратила першість на світовому ринку електромобілів. Хто став новим лідером
01:03
Дональд Туск
Прем'єр Польщі закликав Європу бути сильнішою у військовому відношенні від Росії
00:49
Дональд Трамп
Трамп оскаржив у Верховному суді США недопуск до праймеріз у Колорадо
00:43
Київ
Kyiv Not Kiev: посол ФРН закликав відмовитися від російської транслітерації столиці України у Німеччині
00:29
Оновлено
Артем Довбик (праворуч)
Довбик віддав асист у грі з "Атлетико" та захопив лідерство у Ла Лізі за системою "гол плюс пас"
00:04
Запоріжжя
Росіяни запустили схему у Запоріжжі: збирають інформацію про проблеми у місті
2024, середа
3 січня
23:43
Ексклюзив
Павло Клімкін
Клімкін пояснив, чому Захід зволікає з наданням Україні далекобійної зброї
23:34
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії
"Челсі" підписав спонсорську угоду з криптокомпанією, яку повʼязують з РФ, - The Telegraph
23:04
Оновлено
корабель НАТО
У ВМС заявили, що Україна не просила Туреччину пропустити у Чорне море подаровані Британією тральники
22:41
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Банкова хоче перекинути недолугий законопроєкт "колективної Безуглої" про мобілізацію на комітет Ради з нацбезпеки, - Геращенко
22:26
Андрій Лунін
Лунін провів 5 "сухий" матч у сезоні і допоміг "Реалу" отримати відрив у чемпіонській гонці
22:14
Фолклендські острови
Аргентина вимагає у Великої Британії розпочати переговори стосовно прав на Фолклендські острови
21:33
Мелітополь
РФ відправила на Мелітопольський напрямок кубанських "казаків", - Федоров
21:21
соцмережа Х (Твіттер)
Після придбання Маском вартість соцмережі X впала на 71,5%, - Independent
21:15
Аналітика
Сергій Згурець
На Запорізькому напрямку Сили оборони України просунулися вперед та змусили ворога покинути деякі позиції. Колонка Сергія Згурця
21:14
Оновлено
Іран
В Ірані пролунали вибухи біля могили генерала Сулеймані: загинули понад 100 людей
20:22
Війна з Росією
Українські захисники за добу відбили 9 атак ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб
20:03
Мірча Луческу
"Не пенсія": Луческу розсекретив, чому насправді пішов з "Динамо"
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 679-го дня війни: Україна повернула 230 полонених, ЗСУ ліквідували російського генерала, а найбільший російський виробник алмазів потрапив під санкції
20:00
OPINION
Костянтин Москалець
Зошит мрій
19:56
телемарафон
Телемарафон показує українцям війну крізь рожеві окуляри, – NYT
19:53
Київ літо спека
У Києві зафіксували 47 температурних рекордів упродовж 2023 року
19:52
OPINION
Віталій Портников
"Квартал" виправдовується за "сіСькадовська". Колонка Віталія Портникова
19:46
Дмитро Медведєв
МЗС Франції не засудило обстріл Бєлгорода. Медведєв накинувся на французів
19:27
Роман Червінський, суд
Суд відмовив ексрозвіднику Роману Червінському у скарзі на ДБР
19:09
НАТО
Рада Україна - НАТО збереться на надзвичайне засідання у відповідь на масовані удари РФ
18:59
Олександр Алієв і Ярослав Ракицький
"Ярік на рідній землі": ексфутболісти збірної України Алієв і Ракицький побували на Донеччині
18:41
рекетири
СБУ встановила особи блогерів, які публікували відео прильотів по Києву 2 січня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV