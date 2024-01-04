"Невідомо про жодне швидке рішення": Білий дім про поновлення військової допомоги Україні

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Вони муситимуть (зупинитися – ред.)", - відповів він на запитання, чи припиняться поставки зброї, якщо конгрес не ухвалить бюджет додаткової допомоги Україні.

Кірбі також відповів на питання, чи існують певні резерви зброї, які можна було б використати зараз для України.

"Мені невідомо про жодне швидке рішення, яке можна було би зробити", - сказав представник адміністрації.

Водночас Кірбі додав, що не хотів би випереджати процес ухвалення рішень.