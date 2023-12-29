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"Мета Путіна залишається незмінною": Байден після масованого обстрілу України звернувся до Конгресу США

29 грудня, 2023 п'ятниця
19:53
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У п'ятницю, 29 грудня, президент США Джо Байден звернувся до конгресу після масованого терористичного удару РФ по Україні

Про це пише CNN.

Байден наголосив, що це був найбільший з початку повномасштабної війни обстріл України.

"Це яскраве нагадування світові про те, що після майже 2 років цієї руйнівної війни мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну і підкорити її народ. Його потрібно зупинити", – сказав президент США Джо Байден.

Окремо американський лідер звернувся до Конгресу США і відзначив, що американські системи ППО, які отримала Україна, перехопили багато російських БПЛА і ракет.

"Американський народ може пишатися тим, скільки життів ми допомогли врятувати. Підтримкою, яку ми надали Україні, коли вона захищає свій народ, свою свободу та незалежність. Але якщо конгрес не вживе термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати надсилати зброю та життєво важливі системи ППО оборони, необхідні Україні для захисту свого народу", - йдеться у заяві.

Що відомо про голосування Конгресу США за додаткову допомогу Україні

4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця 2023 року в адміністрації закінчаться гроші на надання зброї Україні для боротьби з Росією.

Після цього в конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитися від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів. 

6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на $106 млрд. 

8 грудня стало відомо, що адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країні, аби забезпечити голосування республіканців у конгресі.

15 грудня Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні та закликав конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України.

Лідер демократичної партії в сенаті Чак Шумер повідомив, що сенат США переніс різдвяні канікули й знову голосуватиме щодо пакета допомоги.

21 грудня координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація сподівається на погодження допомоги Україні на початку січня, коли конгрес повернеться до роботи після різдвяних канікул.

Світ
Україна
Росія
ППО
Джо Байден
США
Військові новини
допомога Україні
ракетний удар
допомога США Україні
воєнні злочини Росії
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