Чеська ініціатива: у Польщі заявили, що транспортування снарядів для України вже організовують

Про це пише Wnp.pl.

"Той факт, що вона (ініціатива, - ред.) уже отримала тверді обіцянки підтримки, підкріплені готівкою, і що транспортування вже організовується, означає, що ми відчуваємо тягар відповідальності за допомогу Україні у боротьбі з російським вторгненням", - сказав Сікорський.

При цьому дипломат не відповів на запитання про розмір польського внеску в ініціативу, зазначивши, що "це військова таємниця".

Водночас він назвав чеську ініціативу корисною, адже вона дала змогу знайти для України боєприпаси навіть із неєвропейських країн.

Міністр зазначив, що Сілезьке воєводство може також долучитися до виробництва боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів 155-мм калібру. Там, за його словами, є такі промислові можливості й люди, які це здатні робити.

"Я розумію, що тут є місця, є інфраструктура, є люди, є ресурси для цього виробництва, і сподіваюся, що міністерство промисловості у співпраці з міністром державних активів, міністром національної оборони та представниками місцевої влади, візьметься за це завдання. Це дуже важливо і дуже терміново", - резюмував дипломат.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи й Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу. Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

8 березня президент Чехії Петр Павел заявив про завершення збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. В уряді уточнили, що йдеться лише про першу партію обсягом 300 тис. снарядів.