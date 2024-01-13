РФ боїться появи F-16 в Україні, - розвідка Естонії

Про це на брифінгу 12 січня заявив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

Ківісельг зазначив, що Росія активно використовує бомбардувальники дальнього радіуса дії та ракети "Калібр" впродовж останніх тижнів для ударів по українських військових, оборонній промисловості та інфраструктурним об'єктам.

"По всій країні були уражені об'єкти електроенергетики, портової та залізничної інфраструктури, військові аеродроми, склади зброї та боєприпасів, військові навчальні центри та підприємства оборонно-промислового комплексу, які займаються виробництвом та ремонтом озброєння", – додав він.

За словами керівника естонської розвідки, удари по українських аеродромах "свідчать про те, що росіяни вважають небезпечною появу F-16 в арсеналі України".

За оцінками Ківісельга, російська тактика полягає у перенасиченні системи протиповітряної оборони України. Він вважає, що з настанням холодів можна очікувати масованіших атак з боку Росії, оскільки вона наразі виробляє більше боєприпасів, ніж використовує.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти.

26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році.