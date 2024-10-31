Росія планує залучити до роботи на своїх військових заводах цивільних із КНДР, – Зеленський

Про це він сказав в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.

Зеленський назвав залучення північнокорейських солдатів та офіцерів у війну проти України ескалацією. При цьому він зазначив, що співпраця РФ із КНДР розпочалася давно, ще відтоді, як Північна Корея передала 3,5 млн артснарядів, і "Росія всіма цими мільйонами вбивала наших людей".

Також Північна Корея передавала ракети, нагадав Зеленський.

"Уже зараз ми говоримо про контингент, який буде воювати проти нас. Сьогодні нам відомо про те, що 3 тис. військових Північної Кореї вже перебувають у підготовчому таборі. Знаємо, що кількість найближчим часом буде збільшено до 12 тисяч солдатів і офіцерів", - сказав президент.

"Також ми знаємо, що йдуть переговори щодо постачання інженерних військ, а також цивільних людей – великої кількості цивільних від Північної Кореї для того, щоб вони працювали на тих чи інших військових заводах РФ", - додав Зеленський.

На його переконання, російський диктатор Володимир Путін перевіряє реакцію НАТО й Південної Кореї та з огляду на це вирішуватиме, чи збільшувати контингент.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії".

Пентагон заявив, що КНДР відправила до РФ близько 10 тис. військових для війни проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

Речник Міноборони США Патрік Райдер заявив, що невелика кількість північнокорейських військовослужбовців уже перебуває в прикордонній з Україною Курській області РФ.