Нічні вибухи у Херсоні пов'язані з залізничним мостом, - голова облради Самойленко
Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради, повідомив про вибухи та пожежу у Херсону в ніч на 4 серпня
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Сьогодні в ночі у місті були потужні вибухи та пожежа, які пов'язані з залізничним мостом. У нас два Антонівських мости у Херсоні - автомобільний і залізничний, нічні події стосуються залізничного мосту. Поки ще не маємо повної інформації, що і як відбулося. Такі новини додають оптимізму, тому що зупиняють рух окупантських колон, які намагаються перекидатися на правий берег Дніпра", - зазначив голова облради.
Олександр Самойленко впевнений, що ЗСУ роблять все для звільнення Херсонщини найближчим часом.
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