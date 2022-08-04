Нічні вибухи у Херсоні пов'язані з залізничним мостом, - голова облради Самойленко

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Сьогодні в ночі у місті були потужні вибухи та пожежа, які пов'язані з залізничним мостом. У нас два Антонівських мости у Херсоні - автомобільний і залізничний, нічні події стосуються залізничного мосту. Поки ще не маємо повної інформації, що і як відбулося. Такі новини додають оптимізму, тому що зупиняють рух окупантських колон, які намагаються перекидатися на правий берег Дніпра", - зазначив голова облради.



Олександр Самойленко впевнений, що ЗСУ роблять все для звільнення Херсонщини найближчим часом.

2 серпня т. в. о. голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій проінформував, що за добу на Херсонщині ЗСУ звільнили від окупантів ще сім населених пунктів

3 серпня британська розвідка вказала на головну проблему РФ після ударів ЗСУ по мостах та залізниці на Херсонщині

Також ГУР Міноборони України повідомляло, що на Херсонщині окупанти оснащують собі бомбосховища та запасаються надувними човнами й матрацами

4 серпня Головне управління розвідки МО України інформує, що в окупованому Херсоні росіяни запасаються надувними човнами