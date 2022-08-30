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Німеччина готова призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією, - Бербок

30 серпня, 2022 вiвторок
17:25
Світ Анналена Бербок

Берлін готовий призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією та припинити видачу багаторазових або багаторічних віз

Про це під час засідання уряду заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує CNN.

Під час дводенної неформальної зустрічі в Празі міністри оборони та закордонних справ ЄС розглядають подальші заходи проти Росії, і однією з пропозицій, висунутих країнами Східної Європи, є заборона російським туристам на в’їзд до ЄС.

Берлін готовий призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією та припинити видачу багаторазових або багаторічних віз.

Уряд Німеччини хоче дати можливість "переслідуваним людям у Росії дуже швидко залишити країну", - сказав Бербок.

Німеччина хотіла б, щоб переслідувані російські опозиціонери були виключені з можливої заборони на видачу віз для російських громадян у всьому Європейському Союзі.

"Ми не караємо тих, хто ще має мужність виступити проти цього режиму", - сказала вона.

Можливість отримати візу має дати притулок не лише "дуже відомим журналістам або дуже відомим опозиційникам, але ми також повинні залишити можливість студентам, які мають сміливість у своєму університеті, отримати інформацію в інших місцях", – сказав міністр.

"Ми повинні підготуватися до того, що Росія продовжуватиме становити загрозу нашій безпеці та нашій свободі в найближчому майбутньому, і що в той же час ми не можемо розглядати всю безпекову політику виключно з точки зору цієї російської загарбницької війни", - додала вона.

  • Нагадаємо, Німеччина та Франція напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС виступили проти повної заборони на видачу шенгенських віз росіянам.
  • 28 серпня видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країни Євросоюзу мають намір призупинити угоду про спрощений візовий режим з Росією. Їх зустріч відбувається сьогодні, 30 серпня, у Празі

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ЄС
Німеччина
санкції проти Росії
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