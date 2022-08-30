Про це під час засідання уряду заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує CNN.

Під час дводенної неформальної зустрічі в Празі міністри оборони та закордонних справ ЄС розглядають подальші заходи проти Росії, і однією з пропозицій, висунутих країнами Східної Європи, є заборона російським туристам на в’їзд до ЄС.

Берлін готовий призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією та припинити видачу багаторазових або багаторічних віз.

Уряд Німеччини хоче дати можливість "переслідуваним людям у Росії дуже швидко залишити країну", - сказав Бербок.

Німеччина хотіла б, щоб переслідувані російські опозиціонери були виключені з можливої заборони на видачу віз для російських громадян у всьому Європейському Союзі.

"Ми не караємо тих, хто ще має мужність виступити проти цього режиму", - сказала вона.

Можливість отримати візу має дати притулок не лише "дуже відомим журналістам або дуже відомим опозиційникам, але ми також повинні залишити можливість студентам, які мають сміливість у своєму університеті, отримати інформацію в інших місцях", – сказав міністр.

"Ми повинні підготуватися до того, що Росія продовжуватиме становити загрозу нашій безпеці та нашій свободі в найближчому майбутньому, і що в той же час ми не можемо розглядати всю безпекову політику виключно з точки зору цієї російської загарбницької війни", - додала вона.

Нагадаємо, Німеччина та Франція напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС виступили проти повної заборони на видачу шенгенських віз росіянам.

28 серпня видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країни Євросоюзу мають намір призупинити угоду про спрощений візовий режим з Росією. Їх зустріч відбувається сьогодні, 30 серпня, у Празі

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