Німеччина готова призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією, - Бербок
Берлін готовий призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією та припинити видачу багаторазових або багаторічних віз
Про це під час засідання уряду заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує CNN.
Під час дводенної неформальної зустрічі в Празі міністри оборони та закордонних справ ЄС розглядають подальші заходи проти Росії, і однією з пропозицій, висунутих країнами Східної Європи, є заборона російським туристам на в’їзд до ЄС.
Берлін готовий призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією та припинити видачу багаторазових або багаторічних віз.
Уряд Німеччини хоче дати можливість "переслідуваним людям у Росії дуже швидко залишити країну", - сказав Бербок.
Німеччина хотіла б, щоб переслідувані російські опозиціонери були виключені з можливої заборони на видачу віз для російських громадян у всьому Європейському Союзі.
"Ми не караємо тих, хто ще має мужність виступити проти цього режиму", - сказала вона.
Можливість отримати візу має дати притулок не лише "дуже відомим журналістам або дуже відомим опозиційникам, але ми також повинні залишити можливість студентам, які мають сміливість у своєму університеті, отримати інформацію в інших місцях", – сказав міністр.
"Ми повинні підготуватися до того, що Росія продовжуватиме становити загрозу нашій безпеці та нашій свободі в найближчому майбутньому, і що в той же час ми не можемо розглядати всю безпекову політику виключно з точки зору цієї російської загарбницької війни", - додала вона.
- Нагадаємо, Німеччина та Франція напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС виступили проти повної заборони на видачу шенгенських віз росіянам.
- 28 серпня видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країни Євросоюзу мають намір призупинити угоду про спрощений візовий режим з Росією. Їх зустріч відбувається сьогодні, 30 серпня, у Празі
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