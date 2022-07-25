Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Spiegel.

"За нашою інформацією, технічних причин для скорочення постачання (газу - Ред.) немає. Ми взяли до відома оголошення (Газпрому - Ред.). Ми пильно стежимо за ситуацією спільно з Федеральним мережевим агентством і кризовою групою з питань газу", – заявляють в міністерстві економіки Німеччини.

Раніше у Газпромі заявили, що отримані від компанії Siemens канадські документи на транспортування турбіни "не знімають раніше окреслених ризиків" і викликають додаткові питання

Крім того, у кремлі заперечують інформацію про те, що Росія власноруч ускладнює повернення турбіни для "Північного потоку - 1"



А 25 липня російська компанія "Газпром" оголосила про зупинку ще одного газотурбінного двигуна, внаслідок чого пропускна потужність газогону зменшиться, а постачання газу до країн Європи скоротиться вдвічі

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb