Про це пише DPA.

Йшлось про транзакції в межах уже укладених і оплачених контрактів, за якими постачання товарів затягнулося через те, що офіційні процедури перевірки та узгодження займають багато часу і є складними.

У Rheinmetall заявили, що вирішили завершити виконання контрактів, аби уникнути штрафних санкцій.

MS Motorservice, серед іншого, виготовляє поршні, масляні насоси, водяні насоси й клапани рециркуляції вихлопних газів. Компанія раніше продавала продукцію російським оптовикам, які організовували збір і сплачували імпорт у Росію.

Навесні 2022 року правління Rheinmetall оголосило, що згортає свою і без того незначну присутність на російському ринку. У компанії кажуть, що постачання запчастин для двигунів не суперечить цьому рішенню.

Rheinmetall – найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. За власними даними, компанія входить до трійки найбільших виробників військової техніки та боєприпасів у західному світі. Наразі біржова вартість Rheinmetall становить понад десять мільярдів євро.

Співпраця України з Rheinmetall

Нагадаємо, на початку березня керівник німецького Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що концерн веде переговори щодо будівництва в Україні танкового заводу. Він планує створити в Україні потужності для виробництва боєприпасів, танків і засобів протиповітряної оборони.

30 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером. Обговорили поточний стан співробітництва з концерном та перспективи його розвитку.

5 травня концерн заявив про спроможність виробляти до 600 тисяч снарядів на рік для України, аби допомогти їй оборонятись від окупантів.

17 травня ДК "Укроборонпром" та Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство для зміцнення української промисловості та безпеки. Першим кроком у співпраці стане технічне обслуговування та ремонт броньованої техніки. Згодом партнери планують спільно виробляти продукцію Rheinmetall в нашій країні. Також відомо, що Rheinmetall матиме 51% в новій компанії, а також візьме на себе управління нею. На заводі вироблятимуть танки і бойові машини піхоти.

7 червня міністерство оборони Німеччини замовило у концерну Rheinmetall 20 бойових машин піхоти Marder для України. Ймовірно, БМП доставлять в країну до кінця липня.

16 червня стало відомо, що концерн планує укласти з урядом Німеччини контракт на мільярди євро і поставити перші 35-мм снаряди для зенітних установок Gepard в Україну в липні.