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Нова коаліція у Словаччині: соціал-демократична партія "Глас" може відмовитися від союзу з проросійською "Смер"

1 жовтня, 2023 неділя
17:00
Світ Петер Пеллегріні, Словаччина

Роберт Фіцо, голова лівої партії "Смер", заявив, що обговорював створення коаліції з партіями "Глас" і "СНС", але у "Гласі" розмірковують чи йти в уряд разом з проросійською партією "Смер"

Про це повідомляє Dennikn.

"Ми зустрілися. У нас були чіткі уявлення про те, як має виглядати Словаччина", – сказав Фіцо про створення коаліції з "Гласом" чи "SNS".

"Глас" висловила невпевненість у бажанні створити коаліцію зі "Смер", а також там хочуть в партнери партію "KDH", але не "SNS". "Глас" не виключає як партнера й партію "Прогресивна Словаччина", яка набрала 17% голосів та опинилась на другому місці після "Смер". Результати виборів створили не тільки можливість коаліції зі "Смер" та "SNS", але також зі "Смер" та "KDH", або коаліцію з "Прогресивною Словаччиною", "KDH" та "SaS".

Голова партії "Глас" Петер Пеллегріні заявив, що підтримує комерційні контракти на виробництво зброї та боєприпасів словацькими заводами, тому що він вважає важливим зберігати робочі місця і "не вирішує, чи піде ця продукція в Україну, чи в інші країни". Він також підкреслив, що про військову допомогу Україні вже не йдеться, бо Словаччина вже має порожні склади. При цьому, якщо "Смер" хоче коаліції з "Гласом", їй доведеться скорегувати свої зовнішньополітичні позиції, тому що "Глас" хоче, щоб Словаччина була членом ЄС і НАТО.

Ігор Матович, голова партії "OĽANO" зазначив, що його партія не проводитиме переговори щодо майбутньої коаліції, тому що коаліція не може бути сформована без партії "Глас", яку Матович вважає "мафією".

Голова партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечко сказав, що хоче зробити все, щоб Роберт Фіцо не сформував уряд.

Що відомо про вибори у Словаччині

9 квітня правоохоронці в Словаччині закрили кримінальну справу проти лідера партії Smer-SD, експрем’єра Роберта Фіцо за публікацію відео передачі Україні системи ППО С-300.

Колишній словацький прем’єр-міністр, лідер опозиції Роберт Фіцо, чия партія претендує на перемогу на позачергових парламентських виборах у Словаччині цього місяця, заявив, що хоче скасувати військову та політичну підтримку України

27 вересня опитування показали, що Роберт Фіцо, лідер партії Smer, який виступив проти непохитної підтримки України Братиславою, може мати перевагу на майбутніх парламентських виборах.

30 вересня 2023 року у Словаччині відбулися парламентські вибори, де однією з передових партій стала "Смер" експрем’єра Роберта Фіцо, яка має проросійську орієнтацію.

Згідно з першими результатами екзит-полів, лідирувала проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" Міхала Шимечка.

Згідно з результатами майже з усіх виборчих дільниць, які підраховані станом на ранок 1 жовтня, на парламентських виборах у Словаччині перемагає проросійська партія Роберта Фіцо "Смер".

вибори
Словаччина
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