Про це повідомляє портал Delfi.

"Моя порада така: якщо є реальна потреба і бажання з боку Росії, то треба звертатися до ЄК із проханням надати додаткові роз'яснення. Якщо вони не підходять, - є Європейський суд, який розглядає всі позови", – сказав міністр.

Російську реакцію Ландсбергіс назвав частиною "підготовленого театру, щоб усе представити у драматичному світлі".

"За моїми даними, РФ чекала закриття набагато раніше і, сподівалася, на політичній підставі. Політично таких рішень не було прийнято. Їх приймають на рівні законів тоді, коли ЄК бачить для цього підстави", – зауважив він.

Ландсбергіс звернув увагу на те, що в перших заявах з боку Росії ніби ненароком було багато неправди.

"Наприклад, дати, в які перевезення через Литву мали бути припинені, вказано неправильно. Цемент зараз можна возити, а жителям Калінінграда говорили, що не можна, треба зараз його купувати. Те саме і з датою доставки нафти. Її змістили на більш ранній термін", – продовжив міністр.

Очільник МЗС Литви зазначив, що підсанкційних товарів, коли заборона набуде чинності повністю, буде менше половини.

"Це означає, що жодної блокади немає. Ніякого закриття немає. Транзит є. Транзит людей був і буде, якщо ЄК нічого не змінить (…), але поки що я не бачу ознак цього. Вся ця риторика, яку ми чуємо з іншого боку, спрямована на внутрішній ринок, на мобілізацію своїх мешканців", – вважає Ландсбергіс.

Нагадаємо, 17 червня Залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю, що припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції.

У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту" і викликали посла Євросоюзу для пояснень.

20 червня Росія розпочала військовий збір в Калінінградській області.

21 червня Литва роз'яснила Росії мотиви обмеження транзиту у Калінінградську область, а в ЄС назвали звинувачення Росією Литви "брехнею та чистою пропагандою".

Сьогодні, 21 червня, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія готує швидку і жорстку відповідь для Литви, від якої постраждають усі мешканці балтійської країни

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