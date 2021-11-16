Оператор ГТС: п'ять міст на кордоні з Росією залишаться без газу в разі припинення транзиту територією України

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Оператора ГТС.



В ОГТСУ попередили, що через запуск "Північного потоку-2" український маршрут може остаточно втратити транзитні обсяги російського газу.



У такому випадку крім припинення газопостачання до п'яти українських міст на кордоні з РФ, можливості України імпортувати газ із Європи суттєво обмежаться.



"Нам буде недоступний віртуальний реверс, який цього року забезпечив майже 90% імпорту газу до України. Натомість Європа, ймовірно, втратить можливість користуватись українськими сховищами газу, у яких, нагадаємо, в 2020 році зберігалося близько 10 млрд кубометрів газу європейських компаній", - пояснили в ОГТСУ.



Також ОГТСУ буде вимушений змінити режим роботи української ГТС із транзитного обслуговування на обслуговування лише внутрішніх маршрутів.

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